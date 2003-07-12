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Раздел: Происшествия  
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Под Львовом в ДТП попал микроавтобус: есть погибшие

Под Львовом в ДТП попал микроавтобус: есть погибшиеНа месте аварии скончались двое.

Во Львовской области сегодня, 13 июля, около 15.00 на автодороге между селами Лапаивка и Оброшино в Пустомытовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что столкнулись микроавтобус Ford легковой автомобиль Mazda", – сообщают в полиции.

В результате столкновения четыре человека, находившиеся в Mazda получили телесные повреждения, из них двое от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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 Теги: ДТП, Львовщина

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Сегодня, 17:41 » Автор: Анна Мартынова
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