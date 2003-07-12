Под Львовом в ДТП попал микроавтобус: есть погибшие

На месте аварии скончались двое.



Во Львовской области сегодня, 13 июля, около 15.00 на автодороге между селами Лапаивка и Оброшино в Пустомытовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает



"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что столкнулись микроавтобус Ford легковой автомобиль Mazda", – сообщают в полиции.



В результате столкновения четыре человека, находившиеся в Mazda получили телесные повреждения, из них двое от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы



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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во Львовской области сегодня, 13 июля, около 15.00 на автодороге между селами Лапаивка и Оброшино в Пустомытовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что столкнулись микроавтобус Ford легковой автомобиль Mazda", – сообщают в полиции.В результате столкновения четыре человека, находившиеся в Mazda получили телесные повреждения, из них двое от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозыПравоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.



