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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП под Львовом: столкнулись микроавтобус и легковушка

Смертельное ДТП под Львовом: столкнулись микроавтобус и легковушкаСтолкнулись микроавтобус Ford Transit и легковушка Mazda, в котрых находились пять человек.

В пятницу, 13 июля, на трассе Львов – Самбор между селами Лапаевка и Оброшино столкнулись два автомобиля. Два человека погибли, также есть травмированные. Об этом сообщает управление Нацполиции в Львовской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Авария произошла около 15:00. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковушка Mazda.

"В результате столкновения четыре человека, которые находились в Mazda, получили телесные повреждения, из них двое от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы", – говорится в сообщении.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного производства.
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 Теги: Львовская область, ДТП, жертвы

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Сегодня, 18:44 » Автор: Алена Шимко
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