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Раздел: Происшествия  
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Во львовском кафе произошло массовое отравление

Во львовском кафе произошло массовое отравлениеСемерых доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, еще двоих - в Пустомытовскую районную центральную больницу.

Массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе Томаш кебаб. Об этом сообщает местное издание Гал-инфо в пятницу, 13 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Заведение находится по адресу улица Кулиша, 10. В результате отравления госпитализировано девять человек. Семерых доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, еще двоих - в Пустомытовскую районную центральную больницу.

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Другие подробности пока не сообщаются, "обстоятельства выясняются".
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 Теги: Львов, отравление, кафе

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Сегодня, 21:02 » Автор: Алена Шимко
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