Раздел: Происшествия
В Одессе мотоцикл столкнулся с легковушкой: погиб мужчина
Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.
Авария произошла вчера в Одессе, возле Оптового рынка, где столкнулись легковушка и двухколёсный транспорт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Волнорез.
Водитель мотоцикла слетел с «коня» и получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.
Читайте также: В Киеве автомобиль патрульных столкнулся с легковушкой
Выясняются обстоятельства ДТП.
Авария произошла вчера в Одессе, возле Оптового рынка, где столкнулись легковушка и двухколёсный транспорт.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Волнорез.
Водитель мотоцикла слетел с «коня» и получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.
Читайте также: В Киеве автомобиль патрульных столкнулся с легковушкой
Выясняются обстоятельства ДТП.
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