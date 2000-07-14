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Раздел: Происшествия  
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В Одессе мотоцикл столкнулся с легковушкой: погиб мужчина

В Одессе мотоцикл столкнулся с легковушкой: погиб мужчинаВодитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

Авария произошла вчера в Одессе, возле Оптового рынка, где столкнулись легковушка и двухколёсный транспорт.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Волнорез.

Водитель мотоцикла слетел с «коня» и получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.

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Выясняются обстоятельства ДТП.
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 Теги: ДТП, Одесса

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Сегодня, 11:14 » Автор: Ирина Шевченко
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