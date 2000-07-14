Раздел: Происшествия
Киевские полицейские "повязали" банду автоугонщиков
Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений .
В Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчин, которые похитили автомобиль.
Об этом сообщает Нацполиция Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Около шести часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2101 на улице Анны Ахматовой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления", - говорится в сообщении.
В течение нескольких минут в соседнем квартале правоохранители задержали мужчин, причастных к правонарушению и доставили их в управление полиции. Ими оказались 20-летние безработные киевляне, которые имеют криминальное прошлое.
Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенный автомобиль правоохранители вернули законному владельцу.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное молодым грозит до десяти лет лишения свободы.
Читайте также: Киевские копы "повязали" банду дерзких автоугонщиков
Работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.
В Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчин, которые похитили автомобиль.
Об этом сообщает Нацполиция Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Около шести часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2101 на улице Анны Ахматовой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления", - говорится в сообщении.
В течение нескольких минут в соседнем квартале правоохранители задержали мужчин, причастных к правонарушению и доставили их в управление полиции. Ими оказались 20-летние безработные киевляне, которые имеют криминальное прошлое.
Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенный автомобиль правоохранители вернули законному владельцу.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное молодым грозит до десяти лет лишения свободы.
Читайте также: Киевские копы "повязали" банду дерзких автоугонщиков
Работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.
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