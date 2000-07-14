Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП на Львовщине: появились новые подробности
Виновником смертельной аварии возле Львова оказался офицер ВСУ.
Виновником дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 13 июля в пригороде Львова и привело к гибели двух военнослужащих, является офицер Вооруженных сил Украины, который был за рулем автомобиля Mazda.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook военный прокурор Западного региона Олег Сенюк, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
«Старший лейтенант ВСУ вблизи села Лапаевка совершил смертельное ДТП. Нарушив правила дорожного движения, офицер выехал на скорости на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit под управлением военнослужащего Западного территориального управления аудита. В результате этого двое пассажиров-военнослужащих автомобиля Mazda погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Mazda, который повлек ДТП, и другой пассажир направлены в военный госпиталь», - сообщил Сенюк.
По его данным, сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет), виновник ДТП уже задержан.
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В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что у водителя легковушки Mazda диагностировано сотрясение головного мозга, множественные резаные раны головы и лица, у пассажира-военнослужащего врачи диагностировали политравму и травматический шок. Водитель микроавтобуса Ford Transit в результате ДТП получил ушибы грудной клетки и ног. После оказания медицинской помощи на месте происшествия он отказался от госпитализации.
Виновником дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 13 июля в пригороде Львова и привело к гибели двух военнослужащих, является офицер Вооруженных сил Украины, который был за рулем автомобиля Mazda.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook военный прокурор Западного региона Олег Сенюк, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
«Старший лейтенант ВСУ вблизи села Лапаевка совершил смертельное ДТП. Нарушив правила дорожного движения, офицер выехал на скорости на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit под управлением военнослужащего Западного территориального управления аудита. В результате этого двое пассажиров-военнослужащих автомобиля Mazda погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Mazda, который повлек ДТП, и другой пассажир направлены в военный госпиталь», - сообщил Сенюк.
По его данным, сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет), виновник ДТП уже задержан.
Читайте также: В Киеве автомобиль загорелся в результате ДТП
В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что у водителя легковушки Mazda диагностировано сотрясение головного мозга, множественные резаные раны головы и лица, у пассажира-военнослужащего врачи диагностировали политравму и травматический шок. Водитель микроавтобуса Ford Transit в результате ДТП получил ушибы грудной клетки и ног. После оказания медицинской помощи на месте происшествия он отказался от госпитализации.
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