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На Черниговщине вертолет обесточил пять сел

На Черниговщине вертолет обесточил пять селПилот посадил вертолет и убежал.

В селе Лидин Бобровицкого района Черниговской области вертолет марки Ми-2 во время обработки полей винтом задел линию электропередач и обесточил 5 сел. Пилот скрылся с места аварийной посадки.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГУНП в Черниговской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Повредив провода с напряжением 10 кВ, пилот посадил вертолет и убежал. Позже его задержали в соседнем районе.

Как выяснилось, арендованные агропредприятием земли обрабатывал житель Кировоградской области. Документов, которые бы предоставляли ему право управлять вертолетом, человек при себе не имел. Результаты медосмотра пилота показали у него признаки алкогольного опьянения. Сейчас человек находится в больнице - у него повысилось давление.

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13 июля в Сумской области одноместный самолет упал во время обработки полей кукурузы. Пилот погиб на месте.
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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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