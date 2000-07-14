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Раздел: Происшествия  
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Киевлянка стала жертвой обмана при продаже телефона iPhone

Киевлянка стала жертвой обмана при продаже телефона iPhoneЭто абсолютно древний способ «развода» на деньги.

Жительница столицы стала жертвой обмана при продаже телефона iPhone 6. Она написала в социальной сети про «развод», жертвой которого она стала.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

В тексте сказано: «7 июля на моё объявление на сайте OLX позвонил парень, который захотел купить iPhone 6. Мы договорились о встрече, в ходе пришло уведомление от банка о переводе средств на мою карту.

Потом выяснилось, что это была «липовая» SMS-ка, а сообщение отослал подельник мошенника. Молодой парень мне представился Никитой Сергеевичем Давыдовым и сказал, что живет на проспекте Героев Сталинграда 6В. Поняв, что меня «кинули», я пришла по этому адресу, но такого дома не было, я решила проверить соседние дома №6 с разными литерами.

В доме №6Б я спросила у консьержки про молодого человека с этими именем и фамилией, она мне сказала, что таких тут нет, но по фотографии сначала опознала жильца, но потом стала отрицать, и указала, что ошиблась».

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В комментариях пострадавшей указали, что это абсолютно древний способ «развода» на деньги. Также подсказали, что во всех случаях денежных переводов с карты на карту необходимо пользоваться онлайн-банкингом, а не ориентироваться на SMS-сообщения.
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 Теги: Киев, обман, iPhone

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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