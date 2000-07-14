Раздел: Происшествия
Киевлянка стала жертвой обмана при продаже телефона iPhone
Это абсолютно древний способ «развода» на деньги.
Жительница столицы стала жертвой обмана при продаже телефона iPhone 6. Она написала в социальной сети про «развод», жертвой которого она стала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
В тексте сказано: «7 июля на моё объявление на сайте OLX позвонил парень, который захотел купить iPhone 6. Мы договорились о встрече, в ходе пришло уведомление от банка о переводе средств на мою карту.
Потом выяснилось, что это была «липовая» SMS-ка, а сообщение отослал подельник мошенника. Молодой парень мне представился Никитой Сергеевичем Давыдовым и сказал, что живет на проспекте Героев Сталинграда 6В. Поняв, что меня «кинули», я пришла по этому адресу, но такого дома не было, я решила проверить соседние дома №6 с разными литерами.
В доме №6Б я спросила у консьержки про молодого человека с этими именем и фамилией, она мне сказала, что таких тут нет, но по фотографии сначала опознала жильца, но потом стала отрицать, и указала, что ошиблась».
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В комментариях пострадавшей указали, что это абсолютно древний способ «развода» на деньги. Также подсказали, что во всех случаях денежных переводов с карты на карту необходимо пользоваться онлайн-банкингом, а не ориентироваться на SMS-сообщения.
Жительница столицы стала жертвой обмана при продаже телефона iPhone 6. Она написала в социальной сети про «развод», жертвой которого она стала.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
В тексте сказано: «7 июля на моё объявление на сайте OLX позвонил парень, который захотел купить iPhone 6. Мы договорились о встрече, в ходе пришло уведомление от банка о переводе средств на мою карту.
Потом выяснилось, что это была «липовая» SMS-ка, а сообщение отослал подельник мошенника. Молодой парень мне представился Никитой Сергеевичем Давыдовым и сказал, что живет на проспекте Героев Сталинграда 6В. Поняв, что меня «кинули», я пришла по этому адресу, но такого дома не было, я решила проверить соседние дома №6 с разными литерами.
В доме №6Б я спросила у консьержки про молодого человека с этими именем и фамилией, она мне сказала, что таких тут нет, но по фотографии сначала опознала жильца, но потом стала отрицать, и указала, что ошиблась».
Читайте также: Семилетняя киевлянка стала чемпионкой мира
В комментариях пострадавшей указали, что это абсолютно древний способ «развода» на деньги. Также подсказали, что во всех случаях денежных переводов с карты на карту необходимо пользоваться онлайн-банкингом, а не ориентироваться на SMS-сообщения.
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