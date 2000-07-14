Киевлянка стала жертвой обмана при продаже телефона iPhone

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На руках у подростка были обнаружены странные порезы на руках.

В Винницкой области женщина-инвалид стала жертвой аферистки, которая забрала у нее деньги, которые были предназначены на операцию больной женщине. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МВД Винницкой области.