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Раздел: Происшествия  
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В Харькове задержан бывший военный, продававший оружие из зоны ООС

В Харькове задержан бывший военный, продававший оружие из зоны ООСВ состав преступной группы входили трое жителей Киева и области.

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил ООС выявили и заблокировали деятельность группы лиц, которые торговали оружием. В ходе расследования было установлено, что в состав преступной группы входили трое жителей Киева и области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также последующий сбыт в других регионах Украины", - отмечают в пресс-службе СБУ.

Спецслужбы задокументировали продажу членами группы оружия на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова. Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ предотвратили в Харькове террористический акт возле памятного знака воинам Украинской повстанческой армии (УПА).
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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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