Раздел: Происшествия
В Харькове легковушка въехала в коляску
20-летняя мать ребенка не пострадала.
Младенец выпал из коляски из-за легковушки, выехавшей на тротуар в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
ДТП произошло около 18:00 в субботу, 14 июля, на проспекте Гагарина.
По предварительной информации, 28-летний водитель "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и задел коляску с пятимесячным малышом, которого от удара выбросило из коляски. 20-летняя мать ребенка не пострадала, но потеряла сознание от волнения. Их доставили в больницу.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Младенец выпал из коляски из-за легковушки, выехавшей на тротуар в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
ДТП произошло около 18:00 в субботу, 14 июля, на проспекте Гагарина.
По предварительной информации, 28-летний водитель "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и задел коляску с пятимесячным малышом, которого от удара выбросило из коляски. 20-летняя мать ребенка не пострадала, но потеряла сознание от волнения. Их доставили в больницу.
Читайте также: В Сиднее легковушка въехала в толпу людей
Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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