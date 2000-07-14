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Раздел: Происшествия  
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В Харькове легковушка въехала в коляску

В Харькове легковушка въехала в коляску20-летняя мать ребенка не пострадала.

Младенец выпал из коляски из-за легковушки, выехавшей на тротуар в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

ДТП произошло около 18:00 в субботу, 14 июля, на проспекте Гагарина.

По предварительной информации, 28-летний водитель "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и задел коляску с пятимесячным малышом, которого от удара выбросило из коляски. 20-летняя мать ребенка не пострадала, но потеряла сознание от волнения. Их доставили в больницу.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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 Теги: Харьков, коляска, легковушка

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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