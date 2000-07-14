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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пресечена работа порностудии

В Киеве пресечена работа порностудииОрганизаторов задержали.

В Киеве правоохранители разоблачили онлайн-порностудию. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Отмечается, что группа лиц для "работы" арендовала квартиры в Киеве.

"В качестве "моделей" "работали" шесть девушек, которые отдавали 60% заработанных денег. Продукцию злоумышленники размещали на специальных порносайтах", – говорится в сообщении.

Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

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Организаторов задержали, отметили в полиции.
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 Теги: Киев, порностудия

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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