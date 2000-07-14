Раздел: Происшествия
В Киеве пресечена работа порностудии
Организаторов задержали.
В Киеве правоохранители разоблачили онлайн-порностудию. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Отмечается, что группа лиц для "работы" арендовала квартиры в Киеве.
"В качестве "моделей" "работали" шесть девушек, которые отдавали 60% заработанных денег. Продукцию злоумышленники размещали на специальных порносайтах", – говорится в сообщении.
Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.
Читайте также: На Днепропетровщине обнаружена онлайн-порностудия
Организаторов задержали, отметили в полиции.
В Киеве правоохранители разоблачили онлайн-порностудию. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Отмечается, что группа лиц для "работы" арендовала квартиры в Киеве.
"В качестве "моделей" "работали" шесть девушек, которые отдавали 60% заработанных денег. Продукцию злоумышленники размещали на специальных порносайтах", – говорится в сообщении.
Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.
Читайте также: На Днепропетровщине обнаружена онлайн-порностудия
Организаторов задержали, отметили в полиции.
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