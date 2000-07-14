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Раздел: Происшествия  
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В Раде прокомментировали пьяное ДТП в Харькове, в котором погиб младенец

В Раде прокомментировали пьяное ДТП в Харькове, в котором погиб младенецАвто снесло коляску с малышом.

Водитель легковушки, который сбил в Харькове коляску с пятимесячным ребенком, что привело к гибели малыша, задержан и отправлен на освидетельствование. Народный депутат Антон Геращенко призвал принять закон, который позволит карать пьяных нарушителей за такие преступления тюремным сроком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Когда же вы, с..ки, напьетесь или наколетесь досыта и лопнете перед тем, как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повез мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребенком внутри", – написал он.

Он считает, что судьи должны быть справедливы и безжалостны к пьяным за рулем, и должны давать им максимальные сроки наказания.

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"В сентябре Верховная Рада должна принять закон об уголовной ответственности для тех, кто повторно задержан за вождение в нетрезвом виде, даже если он не создал ДТП. Другого пути я не вижу. Штрафы, что мы ввели недавно в 20 и 40 тысяч гривен, не останавливают идиотов, садящихся пьяными за руль. Только длительные, реальные, а не условные, сроки лишения свободы и публичный позор для водителей, садящихся пьяными за руль, могут остановить вакханалию на дорогах", – написал Геращенко.

В Раде прокомментировали пьяное ДТП в Харькове, в котором погиб младенец
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 Теги: Харьков, пьяный водитель

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Сегодня, 10:05 » Автор: Анна Мартынова
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