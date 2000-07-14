Раздел: Происшествия
В Раде прокомментировали пьяное ДТП в Харькове, в котором погиб младенец
Авто снесло коляску с малышом.
Водитель легковушки, который сбил в Харькове коляску с пятимесячным ребенком, что привело к гибели малыша, задержан и отправлен на освидетельствование. Народный депутат Антон Геращенко призвал принять закон, который позволит карать пьяных нарушителей за такие преступления тюремным сроком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Когда же вы, с..ки, напьетесь или наколетесь досыта и лопнете перед тем, как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повез мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребенком внутри", – написал он.
Он считает, что судьи должны быть справедливы и безжалостны к пьяным за рулем, и должны давать им максимальные сроки наказания.
Читайте также: Пьяное ДТП в Харькове: водитель врезался в столб
"В сентябре Верховная Рада должна принять закон об уголовной ответственности для тех, кто повторно задержан за вождение в нетрезвом виде, даже если он не создал ДТП. Другого пути я не вижу. Штрафы, что мы ввели недавно в 20 и 40 тысяч гривен, не останавливают идиотов, садящихся пьяными за руль. Только длительные, реальные, а не условные, сроки лишения свободы и публичный позор для водителей, садящихся пьяными за руль, могут остановить вакханалию на дорогах", – написал Геращенко.
Водитель легковушки, который сбил в Харькове коляску с пятимесячным ребенком, что привело к гибели малыша, задержан и отправлен на освидетельствование. Народный депутат Антон Геращенко призвал принять закон, который позволит карать пьяных нарушителей за такие преступления тюремным сроком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Когда же вы, с..ки, напьетесь или наколетесь досыта и лопнете перед тем, как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повез мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребенком внутри", – написал он.
Он считает, что судьи должны быть справедливы и безжалостны к пьяным за рулем, и должны давать им максимальные сроки наказания.
Читайте также: Пьяное ДТП в Харькове: водитель врезался в столб
"В сентябре Верховная Рада должна принять закон об уголовной ответственности для тех, кто повторно задержан за вождение в нетрезвом виде, даже если он не создал ДТП. Другого пути я не вижу. Штрафы, что мы ввели недавно в 20 и 40 тысяч гривен, не останавливают идиотов, садящихся пьяными за руль. Только длительные, реальные, а не условные, сроки лишения свободы и публичный позор для водителей, садящихся пьяными за руль, могут остановить вакханалию на дорогах", – написал Геращенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
138
0
Также советуем посмотреть
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
Оставьте свой комментарий