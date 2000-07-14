» » На Львовщине микроавтобус сбил пятилетнего мальчика
Раздел: Происшествия  
0

На Львовщине микроавтобус сбил пятилетнего мальчика

На Львовщине микроавтобус сбил пятилетнего мальчикаДТП произошло посреди ночи.

В субботу, 14 июля, ночью в Жовковском районе под колеса микроавтобуса попал пятилетний мальчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на zaxid.net.

Инцидент произошел в половине первого ночи в селе Липник Жовковского района. 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter совершил наезд на пятилетнего мальчика, который выходил из маршрутного автобуса.

Мальчика доставили в Жовкивской ЦРБ, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Читайте также: Смертельное ДТП на Львовщине: микроавтобус сбил пешехода

В департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовского ОГА не сообщили, кто сопровождал ребенка в столь поздний час.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Львовщина, микроавтобус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:35 » Автор: Анна Мартынова
     145
     0

Похожие новости по теме

Трагедия на Львовщине: 12-летнего мальчика сбил насмерть поезд Трагедия на Львовщине: 12-летнего мальчика сбил насмерть поезд

Мальчик говорил по телефону.

Смертельное ДТП на Львовщине: микроавтобус сбил пешехода Смертельное ДТП на Львовщине: микроавтобус сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Во Львове микроавтобус сбил 13-летнего подростка Во Львове микроавтобус сбил 13-летнего подростка

Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую больницу

ДТП на Львовщине: микроавтобус насмерть сбил мужчину ДТП на Львовщине: микроавтобус насмерть сбил мужчину

На автодороге Киев-Чоп водитель микроавтобуса «Рено-Трафик» сбил пешехода.

Вблизи Луцка микроавтобус сбил 8-летнего мальчика Вблизи Луцка микроавтобус сбил 8-летнего мальчика

ДТП случилось около полудня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх