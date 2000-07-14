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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали вора-иностранца

В Киеве задержали вора-иностранцаВор оказал сопротивление.

В Киеве на Печерске неравнодушные очевидцы помогли полицейским задержать вора. Об сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Злоумышленник похитил из автомобиля вещи и деньги, но, когда попытался бежать, его начали преследовать свидетели происшествия. Правонарушитель даже начал угрожать ножом, но в это время прибыли сотрудники полиции. Сейчас мужчина находится под стражей.

Происшествие случилось на улице Большой Васильковской. Мужчина воспользовался тем, что владелец не закрыл автомобиль, проник в салон и похитил сумку с личными вещами. Он забежал в ближайшее кафе, где начал рассматривать содержимое похищенной сумки. Посетители заведения это заметили и попытались помешать мужчине, тот в ответ достал нож и начал угрожать гражданам.

По вызову сотрудников кафе немедленно прибыли правоохранители и на месте задержали мужчину.

Задержанным оказался 33-летний иностранец, который проживал в Киевской области. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

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Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Похищенные вещи вернули владельцу. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации противоправных действий злоумышленника.
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 Теги: Киев, вор

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Сегодня, 13:05 » Автор: Анна Мартынова
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