» » Под Киевом больше недели разыскивают 12-летнего ребенка
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом больше недели разыскивают 12-летнего ребенка

Под Киевом больше недели разыскивают 12-летнего ребенкаЛюдей просят помочь с поисками.

Броварским отделом полиции ГУНП в Киевской области разыскивается Зинченко Устим Александрович, 2006 г.р, передает Хроника.инфо ос ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы черные, густые, прямые, короткие, глаза карие, нос прямой, уши - оттопыренные. Одет в черную футболку с рисунком в виде очага спереди, черные джинсовые шорты, черные кроссовки «PUMA», имел при себе сумку через шею типа «бананка» черного цвета.

Читайте также: Под Киевом пропал 12-летний мальчик

Если Вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, звоните 102.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, розыск

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:09 » Автор: Анна Мартынова
     259
     0

Похожие новости по теме

Под Киевом пропал 12-летний мальчик Под Киевом пропал 12-летний мальчик

Разыскивают 12-летнего Устима Зинченко

Под Киевом пропал без вести мальчик Под Киевом пропал без вести мальчик

Нужна помощь в поисках.

Под Киевом пропал без вести подросток Под Киевом пропал без вести подросток

Несовершеннолетнего ищут.

Под Киевом без вести пропал 13-летний мальчик Под Киевом без вести пропал 13-летний мальчик

Мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Под Киевом пропал подросток Под Киевом пропал подросток

Поиском мальчика занимаются правоохранители.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх