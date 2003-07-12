Раздел: Происшествия
Под Киевом больше недели разыскивают 12-летнего ребенка
Людей просят помочь с поисками.
Броварским отделом полиции ГУНП в Киевской области разыскивается Зинченко Устим Александрович, 2006 г.р, передает Хроника.инфо ос ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы черные, густые, прямые, короткие, глаза карие, нос прямой, уши - оттопыренные. Одет в черную футболку с рисунком в виде очага спереди, черные джинсовые шорты, черные кроссовки «PUMA», имел при себе сумку через шею типа «бананка» черного цвета.
Читайте также: Под Киевом пропал 12-летний мальчик
Если Вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, звоните 102.
Броварским отделом полиции ГУНП в Киевской области разыскивается Зинченко Устим Александрович, 2006 г.р, передает Хроника.инфо ос ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы черные, густые, прямые, короткие, глаза карие, нос прямой, уши - оттопыренные. Одет в черную футболку с рисунком в виде очага спереди, черные джинсовые шорты, черные кроссовки «PUMA», имел при себе сумку через шею типа «бананка» черного цвета.
Читайте также: Под Киевом пропал 12-летний мальчик
Если Вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, звоните 102.
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