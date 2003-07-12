На Херсонщине отец с сыном погибли в ДТП

Семья ехала на скутере на рыбалку.



В Херсонской области в жуткой аварии погиб мужчина с 10-летним сыном. В скутер, на котором ехала семья, сзади врезался легковой автомобиль Skoda, передает



ДТП произошло 14 июля около города Алешки (Цюрупинск), рядом с мостом через речку Конка.



По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта внезапно начал поворачивать с правой полосы влево, намереваясь развернуться в противоположном направлении. В это время сзади ехала Skoda. Произошел удар, в результате которого скутерист с сыном погибли на месте.



На месте происшествия полиция обнаружила сумку с едой и удочки, вероятно, мужчина с ребенком ехали на рыбалку.



Отметим, что в легковушке Skoda находилась семья из Киева, которая ехала отдыхать на море. Люди не пострадали.



В ДТП были повреждены также автомобили Volkswagen и BMW, которые столкнулись из-за того, что водитель Skoda начал резко тормозить, стремясь избежать столкновения со скутером.



Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).



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Также сообщим о других ДТП, произошедших в Украине 14 июля.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Херсонской области в жуткой аварии погиб мужчина с 10-летним сыном. В скутер, на котором ехала семья, сзади врезался легковой автомобиль Skoda, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com ДТП произошло 14 июля около города Алешки (Цюрупинск), рядом с мостом через речку Конка.По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта внезапно начал поворачивать с правой полосы влево, намереваясь развернуться в противоположном направлении. В это время сзади ехала Skoda. Произошел удар, в результате которого скутерист с сыном погибли на месте.На месте происшествия полиция обнаружила сумку с едой и удочки, вероятно, мужчина с ребенком ехали на рыбалку.Отметим, что в легковушке Skoda находилась семья из Киева, которая ехала отдыхать на море. Люди не пострадали.В ДТП были повреждены также автомобили Volkswagen и BMW, которые столкнулись из-за того, что водитель Skoda начал резко тормозить, стремясь избежать столкновения со скутером.Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).Также сообщим о других ДТП, произошедших в Украине 14 июля.



