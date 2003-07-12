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Раздел: Происшествия  
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На Закарпатье пьяный водитель устроил лобовое ДТП: среди пострадавших – дети

На Закарпатье пьяный водитель устроил лобовое ДТП: среди пострадавших – детиДетям 2 и 5 лет.

В поселке Королево Виноградовского района пьяный водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf, в результате чего пострадало шесть человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В частности пострадали оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Volkswagen Gоlf, в том числе двое детей в возрасте 2 и 5 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Столкновение произошло вечером 14 июля. Пострадавших доставили в Виноградовскую больницу для оказания медицинской помощи.

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Экспертиза показала, что на время аварии 30-летний водитель Аudі находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Закарпатье пьяный водитель устроил лобовое ДТП: среди пострадавших – дети
На Закарпатье пьяный водитель устроил лобовое ДТП: среди пострадавших – дети
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 Теги: Закарпатье, ДТП

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Сегодня, 17:56 » Автор: Анна Мартынова
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