Раздел: Происшествия
На Закарпатье пьяный водитель устроил лобовое ДТП: среди пострадавших – дети
Детям 2 и 5 лет.
В поселке Королево Виноградовского района пьяный водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf, в результате чего пострадало шесть человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности пострадали оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Volkswagen Gоlf, в том числе двое детей в возрасте 2 и 5 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.
Столкновение произошло вечером 14 июля. Пострадавших доставили в Виноградовскую больницу для оказания медицинской помощи.
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Экспертиза показала, что на время аварии 30-летний водитель Аudі находился в состоянии алкогольного опьянения.
В поселке Королево Виноградовского района пьяный водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf, в результате чего пострадало шесть человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности пострадали оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Volkswagen Gоlf, в том числе двое детей в возрасте 2 и 5 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.
Столкновение произошло вечером 14 июля. Пострадавших доставили в Виноградовскую больницу для оказания медицинской помощи.
Читайте также: Пьяный чиновник устроил смертельную аварию на Закарпатье
Экспертиза показала, что на время аварии 30-летний водитель Аudі находился в состоянии алкогольного опьянения.
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