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Раздел: Происшествия  
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В Харькове разгромили приют для животных

В Харькове разгромили приют для животныхИнцидент случился в ночь на 15 июля, когда хозяйки не было дома.

В Харькове разгромили мини-приют для животных и убили котят.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"В нежилом доме женщина держала 9 котят. Неизвестные убили животных. На место выезжала следственно-оперативная группа", - рассказали в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщила на своей странице в Facebook зоозащитница Марина Суркова, следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала, не оформив протокола места происшествия.

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Напомним, полиция Харькова открыла уголовное производство по факту издевательства над собакой, которую нашли на улице в мешке.
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 Теги: Харьков, приют

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Сегодня, 20:54 » Автор: Едгар Букмирза
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