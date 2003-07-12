В Киеве мужчина облил себя бензином и устроил пожар

Вызов на линию 101 поступил около 19:40.



В воскресенье, 15 июля, в Киеве на улице Кибальчича, 11б произошел пожар. Пострадали три человека.



Об этом пишет



Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Горела деревянная надстройка на здании Укрпочты.



По предварительной информации, произошел конфликт. По неизвестным причинам мужчина облил себя бензином и поджег. Из-за этого начался пожар. Пристройка полностью уничтожена огнем. А мужчина, который себя поджог и еще два человека, находившиеся рядом с ним, были госпитализированы в больницу.



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Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Что именно стало причиной такого поступка установит следствие. На месте работали расчеты ГСЧС, медики, а также патрульные и следственно-оперативная группа. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 15 июля, в Киеве на улице Кибальчича, 11б произошел пожар. Пострадали три человека.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Горела деревянная надстройка на здании Укрпочты.По предварительной информации, произошел конфликт. По неизвестным причинам мужчина облил себя бензином и поджег. Из-за этого начался пожар. Пристройка полностью уничтожена огнем. А мужчина, который себя поджог и еще два человека, находившиеся рядом с ним, были госпитализированы в больницу.Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Что именно стало причиной такого поступка установит следствие. На месте работали расчеты ГСЧС, медики, а также патрульные и следственно-оперативная группа.



