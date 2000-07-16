В Киеве неизвестные напали на детей, которые играли на детской площадке

Инцидент произошел на ж/м Виноградарь.



В Киеве неизвестные напали на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке.



Об этом пишет



"Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live.



После этого неизвестные распылили газовый баллончик "Терен-4 м" в сторону детей и избили их.



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Инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н.Ужвий 4в. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве неизвестные напали на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua "Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live.После этого неизвестные распылили газовый баллончик "Терен-4 м" в сторону детей и избили их.Инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н.Ужвий 4в.



