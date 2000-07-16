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Раздел: Происшествия  
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В Киеве неизвестные напали на детей, которые играли на детской площадке

В Киеве неизвестные напали на детей, которые играли на детской площадкеИнцидент произошел на ж/м Виноградарь.

В Киеве неизвестные напали на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live.

После этого неизвестные распылили газовый баллончик "Терен-4 м" в сторону детей и избили их.

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Инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н.Ужвий 4в.
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 Теги: Киев, нападение, дети

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Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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Виктор.  
Сегодня, 00:50

Та задолбали эти дети свом бесконечным визгом. Ставлю ящик пива тому кто такое же провернет в моем дворе.

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