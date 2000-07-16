Раздел: Происшествия
В Киеве неизвестные напали на детей, которые играли на детской площадке
Инцидент произошел на ж/м Виноградарь.
В Киеве неизвестные напали на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live.
После этого неизвестные распылили газовый баллончик "Терен-4 м" в сторону детей и избили их.
Читайте также: Россия: на детской площадке на головы детей упала металлическая конструкция
Инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н.Ужвий 4в.
В Киеве неизвестные напали на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей", - сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live.
После этого неизвестные распылили газовый баллончик "Терен-4 м" в сторону детей и избили их.
Читайте также: Россия: на детской площадке на головы детей упала металлическая конструкция
Инцидент произошел на ж/м Виноградарь по адресу ул. Н.Ужвий 4в.
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