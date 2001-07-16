Раздел: Происшествия
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
Водитель совершил наезд на патрульного.
В Харькове вечером в воскресенья, 15 июля, 15 машин патрульной полиции устроили погоню за пьяным водителем, который в итоге попал в ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом сообщил харьковчанин Роман Старченко в своем Facebook.
"И снова Харьков! И снова ДТП! И снова пьяный за рулем! Только что в центре города на проспекте Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне принимало участие около 15 приусов!"- сообщил он.
По словам блогера, на окружной дороге возле ресторана "Берлога" нарушителя пытались заблокировать фурой, водитель Mazda при попытке объехать заграждение совершил ДТП.
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"В багажнике обнаружили ещё один комплект номеров. По словам полицейских, данный экземпляр за последние полгода не раз привлекался по 130 статье (вождение в нетрезвом состоянии – Ред.)! В этот раз он снова был с признаками глубокого опьянения!" – добавил Старченко.
В Харькове вечером в воскресенья, 15 июля, 15 машин патрульной полиции устроили погоню за пьяным водителем, который в итоге попал в ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом сообщил харьковчанин Роман Старченко в своем Facebook.
"И снова Харьков! И снова ДТП! И снова пьяный за рулем! Только что в центре города на проспекте Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне принимало участие около 15 приусов!"- сообщил он.
По словам блогера, на окружной дороге возле ресторана "Берлога" нарушителя пытались заблокировать фурой, водитель Mazda при попытке объехать заграждение совершил ДТП.
Читайте также: В Запорожье полицейские гонялись за пьяным водителем. Видео
"В багажнике обнаружили ещё один комплект номеров. По словам полицейских, данный экземпляр за последние полгода не раз привлекался по 130 статье (вождение в нетрезвом состоянии – Ред.)! В этот раз он снова был с признаками глубокого опьянения!" – добавил Старченко.
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