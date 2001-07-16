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Раздел: Происшествия  
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В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем

В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем Водитель совершил наезд на патрульного.

В Харькове вечером в воскресенья, 15 июля, 15 машин патрульной полиции устроили погоню за пьяным водителем, который в итоге попал в ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом сообщил харьковчанин Роман Старченко в своем Facebook.

"И снова Харьков! И снова ДТП! И снова пьяный за рулем! Только что в центре города на проспекте Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне принимало участие около 15 приусов!"- сообщил он.

По словам блогера, на окружной дороге возле ресторана "Берлога" нарушителя пытались заблокировать фурой, водитель Mazda при попытке объехать заграждение совершил ДТП.

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"В багажнике обнаружили ещё один комплект номеров. По словам полицейских, данный экземпляр за последние полгода не раз привлекался по 130 статье (вождение в нетрезвом состоянии – Ред.)! В этот раз он снова был с признаками глубокого опьянения!" – добавил Старченко.

В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
В Харькове 15 экипажей патрульных гонялись за пьяным водителем
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 Теги: Харьков, пьяный водитель

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Сегодня, 10:08 » Автор: Анна Мартынова
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