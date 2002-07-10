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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ночью сгорел автомобиль: подозревают поджог

В Киеве ночью сгорел автомобиль: подозревают поджогМужчина получил ожоги, пытаясь отогнать авто.

В понедельник, 16 июля, на улице Мартиросяна произошел пожар в припаркованном во дворе автомобиле Fiat Doblo. Огонь сильно повредил машину, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Сообщение о пожаре поступило около 04:00.

По словам владельца автомобиля, его разбудили два громких хлопка. Он выглянул в окно и увидел, что его авто охвачено пламенем. Мужчина выбежал во двор и, забравшись в салон автомобиля, откатил его подальше от других припаркованных машин. Он добавил, что его автомобиль скорее всего подожгли, однако он затрудняется сказать, кто это мог быть, поскольку явных врагов у него нет. До приезда спасателей Fiat подручными средствами тушили местные жители.

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В результате пожара у автомобиля сильно обгорел левый бок и салон. Владелец машины получил ожоги руки и ноги от раскаленного металла, когда отгонял машину от других авто. На месте работали спасатели ГСЧС, «скорая» и патрульная полиция. Причину возгорания определит следствие.

В Киеве ночью сгорел автомобиль: подозревают поджог
В Киеве ночью сгорел автомобиль: подозревают поджог
В Киеве ночью сгорел автомобиль: подозревают поджог
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 11:47 » Автор: Анна Мартынова
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