Раздел: Происшествия
В Киеве ночью сгорел автомобиль: подозревают поджог
Мужчина получил ожоги, пытаясь отогнать авто.
В понедельник, 16 июля, на улице Мартиросяна произошел пожар в припаркованном во дворе автомобиле Fiat Doblo. Огонь сильно повредил машину, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Сообщение о пожаре поступило около 04:00.
По словам владельца автомобиля, его разбудили два громких хлопка. Он выглянул в окно и увидел, что его авто охвачено пламенем. Мужчина выбежал во двор и, забравшись в салон автомобиля, откатил его подальше от других припаркованных машин. Он добавил, что его автомобиль скорее всего подожгли, однако он затрудняется сказать, кто это мог быть, поскольку явных врагов у него нет. До приезда спасателей Fiat подручными средствами тушили местные жители.
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В результате пожара у автомобиля сильно обгорел левый бок и салон. Владелец машины получил ожоги руки и ноги от раскаленного металла, когда отгонял машину от других авто. На месте работали спасатели ГСЧС, «скорая» и патрульная полиция. Причину возгорания определит следствие.
В понедельник, 16 июля, на улице Мартиросяна произошел пожар в припаркованном во дворе автомобиле Fiat Doblo. Огонь сильно повредил машину, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Сообщение о пожаре поступило около 04:00.
По словам владельца автомобиля, его разбудили два громких хлопка. Он выглянул в окно и увидел, что его авто охвачено пламенем. Мужчина выбежал во двор и, забравшись в салон автомобиля, откатил его подальше от других припаркованных машин. Он добавил, что его автомобиль скорее всего подожгли, однако он затрудняется сказать, кто это мог быть, поскольку явных врагов у него нет. До приезда спасателей Fiat подручными средствами тушили местные жители.
Читайте также: В Киеве пьяная компания устроила драку с полицейскими
В результате пожара у автомобиля сильно обгорел левый бок и салон. Владелец машины получил ожоги руки и ноги от раскаленного металла, когда отгонял машину от других авто. На месте работали спасатели ГСЧС, «скорая» и патрульная полиция. Причину возгорания определит следствие.
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