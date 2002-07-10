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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине парень убил отца своей возлюбленной

На Киевщине парень убил отца своей возлюбленнойМужчина ударился головой о батарею.

В Переяслав-Хмельницком парень нанес смертельный удар будущему тестю, передает Хроника.инфо со ссылкой на cripo.com.ua.

Парень таким образом отреагировал на ссору своей девушки с ее отцом. Он толкнул 47-летнего мужчину. Тот упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Работники Переяслав-Хмельницкого отделения полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное # убийство) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 15:02 » Автор: Анна Мартынова
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