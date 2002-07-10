На Донбассе военный выстрелил себе в рот из автомата

Причиной самоубийства стали проблемы в семье.



Военнослужащий операции Объединенных сил, проходивший службу в воинской части на территории Константиновки Донецкой области, покончил жизнь самоубийством, передает



Бойцу шел всего 21-й год. Об этом происшествии журналистам рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает местный сайт "Знамя индустрии".



По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье.



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Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи. Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Военнослужащий операции Объединенных сил, проходивший службу в воинской части на территории Константиновки Донецкой области, покончил жизнь самоубийством, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН Бойцу шел всего 21-й год. Об этом происшествии журналистам рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает местный сайт "Знамя индустрии".По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье.Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи. Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура.



