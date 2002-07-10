Раздел: Происшествия
В штабе ООС сообщили о новых обстрелах на Донбассе
Потерь среди украинских военных нет.
В понедельник, с 7 до 18 часов, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, один из них – из вооружения, запрещенного "Минском".
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Красногровка, Гнутово. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета", - рассказывают военные.
Читайте также: В штабе АТО разоблачили ложь боевиков об обстрелах
"Объединенные силы контролируют обстановку, стойко удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе.
Как сообщалось, 15 июля боевики 29 раз нарушили режим тишины, в том числе 1 раз – из запрещенного минскими договоренностями вооружения, 1 украинский военный был ранен.
В понедельник, с 7 до 18 часов, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, один из них – из вооружения, запрещенного "Минском".
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Красногровка, Гнутово. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета", - рассказывают военные.
Читайте также: В штабе АТО разоблачили ложь боевиков об обстрелах
"Объединенные силы контролируют обстановку, стойко удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе.
Как сообщалось, 15 июля боевики 29 раз нарушили режим тишины, в том числе 1 раз – из запрещенного минскими договоренностями вооружения, 1 украинский военный был ранен.
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