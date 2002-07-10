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Раздел: Происшествия  
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В штабе ООС сообщили о новых обстрелах на Донбассе

В штабе ООС сообщили о новых обстрелах на ДонбассеПотерь среди украинских военных нет.

В понедельник, с 7 до 18 часов, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, один из них – из вооружения, запрещенного "Минском".

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Красногровка, Гнутово. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета", - рассказывают военные.

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"Объединенные силы контролируют обстановку, стойко удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе.

Как сообщалось, 15 июля боевики 29 раз нарушили режим тишины, в том числе 1 раз – из запрещенного минскими договоренностями вооружения, 1 украинский военный был ранен.
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 Теги: ООС, Донбасс, обстрел

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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