Раздел: Происшествия
В Киеве пьяная компания устроила ДТП
Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными.
Драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому обоих пришлось задержать, применив силу.
Патрульные говорят: и водитель, и оба пассажира были пьяны в стельку. Чтобы справиться с ними, потребовалась подмога коллег. К счастью, из-за аварии никто не пострадал.
Ранее, вечером в пятницу, 13 июля, возле Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист сбил женщину, которая шла с могилы ребенка. От полученных травм пострадавшая погибла.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель подрался с полицейскими
Ранее мы писали о том, что с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.
Драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому обоих пришлось задержать, применив силу.
Патрульные говорят: и водитель, и оба пассажира были пьяны в стельку. Чтобы справиться с ними, потребовалась подмога коллег. К счастью, из-за аварии никто не пострадал.
Ранее, вечером в пятницу, 13 июля, возле Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист сбил женщину, которая шла с могилы ребенка. От полученных травм пострадавшая погибла.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель подрался с полицейскими
Ранее мы писали о том, что с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.
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