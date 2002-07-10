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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяная компания устроила ДТП

В Киеве пьяная компания устроила ДТППассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными.

Драку с полицейскими устроила пьяная компания в Киеве. Парочка зачинщиков была в иномарке, которая поздно вечером разбила припаркованный автомобиль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Пассажирка виновника аварии начала ругаться с патрульными, которые прибыли на место. Когда ее пытались успокоить, за подругу вступился водитель. Поэтому обоих пришлось задержать, применив силу.

Патрульные говорят: и водитель, и оба пассажира были пьяны в стельку. Чтобы справиться с ними, потребовалась подмога коллег. К счастью, из-за аварии никто не пострадал.

Ранее, вечером в пятницу, 13 июля, возле Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист сбил женщину, которая шла с могилы ребенка. От полученных травм пострадавшая погибла.

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Ранее мы писали о том, что с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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