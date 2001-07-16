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Раздел: Происшествия  
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В киевском магазине конфликт закончился перестрелкой с пострадавшими

В киевском магазине конфликт закончился перестрелкой с пострадавшимиИзбитых людей доставили в больницу.

В понедельник, 16 июля, в Киеве на улице Тимирязевской, 1 произошел конфликт со стрельбой. Пострадали четыре человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

Инцидент случился около 23:50.

По предварительной информации патрульных, компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, который находится рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.

Местные обыватели заступились за кассира, в результате чего замечание переросло в конфликт между двумя компаниями. Началась драка, предварительно, во время нее прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

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Также полицейские отметили, что побитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил. Спустя некоторое время автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было. На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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 Теги: Киев, перестрелка

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Сегодня, 09:21 » Автор: Анна Мартынова
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