Раздел: Происшествия
В киевском магазине конфликт закончился перестрелкой с пострадавшими
Избитых людей доставили в больницу.
В понедельник, 16 июля, в Киеве на улице Тимирязевской, 1 произошел конфликт со стрельбой. Пострадали четыре человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
Инцидент случился около 23:50.
По предварительной информации патрульных, компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, который находится рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.
Местные обыватели заступились за кассира, в результате чего замечание переросло в конфликт между двумя компаниями. Началась драка, предварительно, во время нее прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.
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Также полицейские отметили, что побитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил. Спустя некоторое время автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было. На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
В понедельник, 16 июля, в Киеве на улице Тимирязевской, 1 произошел конфликт со стрельбой. Пострадали четыре человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
Инцидент случился около 23:50.
По предварительной информации патрульных, компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, который находится рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.
Местные обыватели заступились за кассира, в результате чего замечание переросло в конфликт между двумя компаниями. Началась драка, предварительно, во время нее прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.
Читайте также: В Киеве пьяная компания устроила ДТП
Также полицейские отметили, что побитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил. Спустя некоторое время автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было. На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
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