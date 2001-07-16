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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяного пешехода сбили на шестиполосной трассе

В Киеве пьяного пешехода сбили на шестиполосной трассеПешехода сбил автомобиль Kia.

В Голосеевском районе Киева перебегавший трассу человек оказался под колесами. ДТП произошло около 23.00 16 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На проспекте Академика Глушкова двое мужчин переходили шестиполосную трассу в неположенном месте. Двигавшийся по проспекту автомобиль Kia сбил одного из пешеходов.

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По данным полиции, оба пешехода пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.
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 Теги: Киев, пьяный

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Сегодня, 10:54 » Автор: Анна Мартынова
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