Раздел: Происшествия
В Киеве пьяного пешехода сбили на шестиполосной трассе
Пешехода сбил автомобиль Kia.
В Голосеевском районе Киева перебегавший трассу человек оказался под колесами. ДТП произошло около 23.00 16 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На проспекте Академика Глушкова двое мужчин переходили шестиполосную трассу в неположенном месте. Двигавшийся по проспекту автомобиль Kia сбил одного из пешеходов.
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По данным полиции, оба пешехода пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.
В Голосеевском районе Киева перебегавший трассу человек оказался под колесами. ДТП произошло около 23.00 16 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На проспекте Академика Глушкова двое мужчин переходили шестиполосную трассу в неположенном месте. Двигавшийся по проспекту автомобиль Kia сбил одного из пешеходов.
Читайте также: В киевском магазине конфликт закончился перестрелкой с пострадавшими
По данным полиции, оба пешехода пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.
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