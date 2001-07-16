Раздел: Происшествия
В Киеве BMW, пытаясь избежать столкновения с авто, сбил велосипедиста
Парня на велосипеде откинуло на зеленую зону рядом с тротуаром.
В понедельник, 16 июля, на улице Стеценко, 40/65, водитель автомобиля BMW X5 на «евробляхах» сбил велосипедиста. От удара парня откинуло на тротуар, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла около 21:30.
По словам девушки-пассажира BMW, их автомобиль двигался со стороны Окружной в сторону улицы Туполева. В районе сужения дороги «немца» подрезал Subaru. Машины притерлись друг ко другу, и водитель BMW, уходя от столкновения, сбил велосипедиста, который ехал на приличном расстоянии от обочины. От удара парня на велосипеде откинуло на зеленую зону рядом с тротуаром.
Водитель и пассажирка BMW сразу же вызвали велосипедисту «скорую». Его госпитализировали с переломом ноги и травмой головы. На место происшествия также прибыла жена парня с 4-летним ребенком.
Девушка из BMW находится в шоковом состоянии, она сказала, что они готовы оплатить молодому человеку все лечение. После оформления ДТП они планируют поехать к нему в больницу.
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В результате аварии оба автомобиля получили незначительные повреждения. У обеих машин оторваны зеркала заднего вида. У BMW сработали подушки безопасности и, по неустановленным причинам, автомобиль задымился. Водители и пассажиры не пострадали.
В понедельник, 16 июля, на улице Стеценко, 40/65, водитель автомобиля BMW X5 на «евробляхах» сбил велосипедиста. От удара парня откинуло на тротуар, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария произошла около 21:30.
По словам девушки-пассажира BMW, их автомобиль двигался со стороны Окружной в сторону улицы Туполева. В районе сужения дороги «немца» подрезал Subaru. Машины притерлись друг ко другу, и водитель BMW, уходя от столкновения, сбил велосипедиста, который ехал на приличном расстоянии от обочины. От удара парня на велосипеде откинуло на зеленую зону рядом с тротуаром.
Водитель и пассажирка BMW сразу же вызвали велосипедисту «скорую». Его госпитализировали с переломом ноги и травмой головы. На место происшествия также прибыла жена парня с 4-летним ребенком.
Девушка из BMW находится в шоковом состоянии, она сказала, что они готовы оплатить молодому человеку все лечение. После оформления ДТП они планируют поехать к нему в больницу.
Читайте также: В Киеве на Южном мосту произошло два ДТП
В результате аварии оба автомобиля получили незначительные повреждения. У обеих машин оторваны зеркала заднего вида. У BMW сработали подушки безопасности и, по неустановленным причинам, автомобиль задымился. Водители и пассажиры не пострадали.
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