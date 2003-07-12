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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пенсионерку ограбили прямо в подъезде

В Киеве пенсионерку ограбили прямо в подъездеУже задержан злоумышленник.

Злоумышленник сорвал с пожилой женщины золотую цепочку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам 60-летней пострадавшей, в подъезде дома по ул. Новаторов на нее напал парень и сорвал с шею ювелирное украшение.

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Во время обыска в его квартире нашли квитанцию из ломбарда, куда он отнес украденную цепочку.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы. Задержанного также проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Киева.
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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 14:12 » Автор: Анна Мартынова
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