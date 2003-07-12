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Раздел: Происшествия  
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В Киеве из озера достали тело мужчины

В Киеве из озера достали тело мужчиныПогибшему около 40 лет.

Сообщение о том, что в озере Опечень находится тело мужчины, поступило к спасателям днем 17 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Тело находилось на расстоянии метра от берега. На вид погибшему около 40 лет.

Водолазы доставили тело на берег и передали его в руки правоохранителей. Что стало причиной трагедии, будет выяснять полиция.

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Всего с начала лета в Киеве утонуло 18 человек – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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 Теги: Киев, утопленник

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Сегодня, 16:03 » Автор: Анна Мартынова
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