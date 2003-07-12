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Раздел: Происшествия  
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В Киеве «на горячем» поймали полицейского-наркодилера

В Киеве «на горячем» поймали полицейского-наркодилераТакже задержаны сообщники.

В Киеве СБУ разоблачила сотрудника криминальной полиции, который организовал схему сбыта наркотиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный одного из райуправлений Нацполиции столицы систематически торговал каннабисом. К этому он присоединил еще двух сообщников, которые доставали ему наркотики и помогали их продавать.

Спецслужащие задержали старшего лейтенанта полиции в Дарницком районе Киева. Недалеко от места работы он вместе с сообщником пытались продать очередную партию каннабиса. Ее стоимость составляла двадцать тысяч гривен.

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Еще одного сообщника правоохранители задержали по адресу проживания в столице.

Сейчас в рамках уголовного производства всем троим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УКУ. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.
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 Теги: Киев, наркодилер

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Сегодня, 17:24 » Автор: Анна Мартынова
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