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Раздел: Происшествия  
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В Одесской области мужчина в маршрутке избил женщину

В Одесской области мужчина в маршрутке избил женщинуПроисшествие произошло пять дней назад.

Полиция Одесской области инициировала проверку по факту избиения женщины в маршрутном автобусе в Черноморске.

Об этом сообщает Полиция Одесской области на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отмечается, что правоохранители обнаружили информацию об инциденте в ходе мониторинга сети интернет. Правоохранители Черноморского отделения полиции зарегистрировали указанное уведомление в установленном законом порядке и начали его проверку.

Предварительно установлено, что происшествие произошло пять дней назад. Сотрудники полиции установили и опросили женщину, которая пострадала в результате противоправных действий. Обращаться с заявлением в полицию она отказалась,– говорится в сообщении.

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Кроме того, правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями этого события, и установили личность дебошира. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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 Теги: Одесса, маршрутка, мужчина

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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