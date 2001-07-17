Раздел: Происшествия
В Одесской области мужчина в маршрутке избил женщину
Происшествие произошло пять дней назад.
Полиция Одесской области инициировала проверку по факту избиения женщины в маршрутном автобусе в Черноморске.
Об этом сообщает Полиция Одесской области на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отмечается, что правоохранители обнаружили информацию об инциденте в ходе мониторинга сети интернет. Правоохранители Черноморского отделения полиции зарегистрировали указанное уведомление в установленном законом порядке и начали его проверку.
Предварительно установлено, что происшествие произошло пять дней назад. Сотрудники полиции установили и опросили женщину, которая пострадала в результате противоправных действий. Обращаться с заявлением в полицию она отказалась,– говорится в сообщении.
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Кроме того, правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями этого события, и установили личность дебошира. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Полиция Одесской области инициировала проверку по факту избиения женщины в маршрутном автобусе в Черноморске.
Об этом сообщает Полиция Одесской области на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отмечается, что правоохранители обнаружили информацию об инциденте в ходе мониторинга сети интернет. Правоохранители Черноморского отделения полиции зарегистрировали указанное уведомление в установленном законом порядке и начали его проверку.
Предварительно установлено, что происшествие произошло пять дней назад. Сотрудники полиции установили и опросили женщину, которая пострадала в результате противоправных действий. Обращаться с заявлением в полицию она отказалась,– говорится в сообщении.
Читайте также: В Запорожье мужчина избил подростка за место в маршрутке
Кроме того, правоохранители опросили водителя и пассажиров маршрутки, которые стали свидетелями этого события, и установили личность дебошира. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению его места пребывания и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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