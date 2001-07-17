» » Погром ромов на Лысой горе: лидера С14 отправили под домашний арест
Раздел: Происшествия  
0

Погром ромов на Лысой горе: лидера С14 отправили под домашний арест

Погром ромов на Лысой горе: лидера С14 отправили под домашний арестМазур заявил, что разгромить лагерь просили коммунальщики.

Координатору националистической организации C14 Сергею Мазуру назначили круглосуточный домашний арест за нападение на ромов в Киеве. Об этом объявила судья Голосеевского райсуда Наталья Чередниченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В частности, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца. На суде Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был ромский табор.

"Поселенцы нападали на людей, что делала полиция - я уже неоднократно заявлял. Думаю, на них должно быть открыто уголовное производство. К нам обращались и из благоустройства дважды, чтобы мы убрали эту территорию. Мы занимались также закрытием точек наркоторговли по согласованию", - отметил подозреваемый.

На суде Чередниченко зачитала показания потерпевших по делу, хотя они не явились на заседание. Адвокат Мазура отметил, что будет обжаловать решение суда.

"Мы считаем, что это давление на организацию С14. Решение суда считаем неправомерным. Будем конечно обжаловать и подавать апелляцию. По делу было допрошено 5 ромов, но есть основания полагать, что показания сфальсифицированы", - отметил адвокат.

Сам Мазур добавил, что коммунальщики неофициально просили "убрать" территорию, на которой проживали ромы.

Читайте также: Появилось новые кадры разгона ромов на Лысой горе. Видео

"Представители полиции крушили и громили палатки ромов. Благоустройство нас неофициально просило убрать эту территорию. Благоустройство после этого резонанса ничего не убрало", - отметил Мазур.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ромы, Лысая гора

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
     71
     0

Похожие новости по теме

В квартиру лидера С14 ворвалась полиция В квартиру лидера С14 ворвалась полиция

Полиция изъяла несколько вещей из квартиры.

В Киеве снесли еще один лагерь ромов В Киеве снесли еще один лагерь ромов

Ромы собрали свои вещи.

На Львовщине сожгли лагерь ромов На Львовщине сожгли лагерь ромов

Неизвестные сожгли цыганский табор на Львовщине

Киевская полиция открыла уголовное производство по факту разгона лагеря ромов на Киевская полиция открыла уголовное производство по факту разгона лагеря ромов на "Лысой горе"

Сведения занесли в Единый реестр досудебных расследований.

В Киеве радикалы разогнали ромов и сожгли их лагерь В Киеве радикалы разогнали ромов и сожгли их лагерь

Представители организации планирует на следующей неделе провести другие подобные мероприятия

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх