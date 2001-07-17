Раздел: Происшествия
Погром ромов на Лысой горе: лидера С14 отправили под домашний арест
Мазур заявил, что разгромить лагерь просили коммунальщики.
Координатору националистической организации C14 Сергею Мазуру назначили круглосуточный домашний арест за нападение на ромов в Киеве. Об этом объявила судья Голосеевского райсуда Наталья Чередниченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца. На суде Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был ромский табор.
"Поселенцы нападали на людей, что делала полиция - я уже неоднократно заявлял. Думаю, на них должно быть открыто уголовное производство. К нам обращались и из благоустройства дважды, чтобы мы убрали эту территорию. Мы занимались также закрытием точек наркоторговли по согласованию", - отметил подозреваемый.
На суде Чередниченко зачитала показания потерпевших по делу, хотя они не явились на заседание. Адвокат Мазура отметил, что будет обжаловать решение суда.
"Мы считаем, что это давление на организацию С14. Решение суда считаем неправомерным. Будем конечно обжаловать и подавать апелляцию. По делу было допрошено 5 ромов, но есть основания полагать, что показания сфальсифицированы", - отметил адвокат.
Сам Мазур добавил, что коммунальщики неофициально просили "убрать" территорию, на которой проживали ромы.
Читайте также: Появилось новые кадры разгона ромов на Лысой горе. Видео
"Представители полиции крушили и громили палатки ромов. Благоустройство нас неофициально просило убрать эту территорию. Благоустройство после этого резонанса ничего не убрало", - отметил Мазур.
Координатору националистической организации C14 Сергею Мазуру назначили круглосуточный домашний арест за нападение на ромов в Киеве. Об этом объявила судья Голосеевского райсуда Наталья Чередниченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца. На суде Мазур заявил, что коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" якобы дважды обращалось к C14 с просьбой убрать территорию, где был ромский табор.
"Поселенцы нападали на людей, что делала полиция - я уже неоднократно заявлял. Думаю, на них должно быть открыто уголовное производство. К нам обращались и из благоустройства дважды, чтобы мы убрали эту территорию. Мы занимались также закрытием точек наркоторговли по согласованию", - отметил подозреваемый.
На суде Чередниченко зачитала показания потерпевших по делу, хотя они не явились на заседание. Адвокат Мазура отметил, что будет обжаловать решение суда.
"Мы считаем, что это давление на организацию С14. Решение суда считаем неправомерным. Будем конечно обжаловать и подавать апелляцию. По делу было допрошено 5 ромов, но есть основания полагать, что показания сфальсифицированы", - отметил адвокат.
Сам Мазур добавил, что коммунальщики неофициально просили "убрать" территорию, на которой проживали ромы.
Читайте также: Появилось новые кадры разгона ромов на Лысой горе. Видео
"Представители полиции крушили и громили палатки ромов. Благоустройство нас неофициально просило убрать эту территорию. Благоустройство после этого резонанса ничего не убрало", - отметил Мазур.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
71
0
Также советуем посмотреть
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
Оставьте свой комментарий