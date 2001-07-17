Раздел: Происшествия
В Днепре избили и ограбили фельдшера, прибывшего на вызов
Мужчину избили ночью.
Патрульные Днепра задержали 26-летнего парня, который в два часа ночи 18 июля напал на бригаду «скорой», избив и ограбив фельдшера, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
«Ночью парень постучался к соседу и попросил вызвать ему скорую помощь. После чего вышел во двор и лег у дверей подъезда. Когда врачи прибыли по вызову, они увидели лежащего на земле человека и попытались оказать ему помощь. Неожиданно тот повел себя неадекватно. Парень вскочил на ноги и без слов набросился на фельдшера, нанося ему удары кулаками по лицу. Потом выхватил у него сумку с медицинскими препаратами и скрылся в неизвестном направлении. Фельдшер, придя в себя, вызвал полицию.
Неадекватного парня вскоре задержали на улице. Сопротивления он не оказал. Сумка с препаратами была при нем, но в ней отсутствовало несколько ампул с морфием. Задержанный сказал, что передал морфий своему знакомому.
Читайте также: На Киевщине в озере утонул мужчина
О причинах нападения на бригаду «скорой» мы, думаю, узнаем быстро. Пока, складывается такое впечатление, что задержанный сымитировал недомогание ради того, чтобы украсть морфий, который наркоманы часто используют при ломках", — рассказала пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.
Патрульные Днепра задержали 26-летнего парня, который в два часа ночи 18 июля напал на бригаду «скорой», избив и ограбив фельдшера, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
«Ночью парень постучался к соседу и попросил вызвать ему скорую помощь. После чего вышел во двор и лег у дверей подъезда. Когда врачи прибыли по вызову, они увидели лежащего на земле человека и попытались оказать ему помощь. Неожиданно тот повел себя неадекватно. Парень вскочил на ноги и без слов набросился на фельдшера, нанося ему удары кулаками по лицу. Потом выхватил у него сумку с медицинскими препаратами и скрылся в неизвестном направлении. Фельдшер, придя в себя, вызвал полицию.
Неадекватного парня вскоре задержали на улице. Сопротивления он не оказал. Сумка с препаратами была при нем, но в ней отсутствовало несколько ампул с морфием. Задержанный сказал, что передал морфий своему знакомому.
Читайте также: На Киевщине в озере утонул мужчина
О причинах нападения на бригаду «скорой» мы, думаю, узнаем быстро. Пока, складывается такое впечатление, что задержанный сымитировал недомогание ради того, чтобы украсть морфий, который наркоманы часто используют при ломках", — рассказала пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
89
0
Также советуем посмотреть
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
Оставьте свой комментарий