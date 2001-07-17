» » В Днепре избили и ограбили фельдшера, прибывшего на вызов
Раздел: Происшествия  
0

В Днепре избили и ограбили фельдшера, прибывшего на вызов

В Днепре избили и ограбили фельдшера, прибывшего на вызовМужчину избили ночью.

Патрульные Днепра задержали 26-летнего парня, который в два часа ночи 18 июля напал на бригаду «скорой», избив и ограбив фельдшера, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

«Ночью парень постучался к соседу и попросил вызвать ему скорую помощь. После чего вышел во двор и лег у дверей подъезда. Когда врачи прибыли по вызову, они увидели лежащего на земле человека и попытались оказать ему помощь. Неожиданно тот повел себя неадекватно. Парень вскочил на ноги и без слов набросился на фельдшера, нанося ему удары кулаками по лицу. Потом выхватил у него сумку с медицинскими препаратами и скрылся в неизвестном направлении. Фельдшер, придя в себя, вызвал полицию.

Неадекватного парня вскоре задержали на улице. Сопротивления он не оказал. Сумка с препаратами была при нем, но в ней отсутствовало несколько ампул с морфием. Задержанный сказал, что передал морфий своему знакомому.

Читайте также: На Киевщине в озере утонул мужчина

О причинах нападения на бригаду «скорой» мы, думаю, узнаем быстро. Пока, складывается такое впечатление, что задержанный сымитировал недомогание ради того, чтобы украсть морфий, который наркоманы часто используют при ломках", — рассказала пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.

В Днепре избили и ограбили фельдшера, прибывшего на вызов
В Днепре избили и ограбили фельдшера, прибывшего на вызов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, фельдшер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:44 » Автор: Анна Мартынова
     89
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине парень угнал «скорую» и застрял в сугробе На Киевщине парень угнал «скорую» и застрял в сугробе

20-летний угонщик вел себя неадекватно.

В Запорожье трое мужчин ограбили, жестоко избили и пытали парня В Запорожье трое мужчин ограбили, жестоко избили и пытали парня

Наживой злоумышленников стали 400 грн, отобранные у 18-летнего парня.

В Черкассах зверски избили 17-летнего парня В Черкассах зверски избили 17-летнего парня

Парень получил ножевое ранение и два удара молотком прямо на улице.

В Днепре зверски избили врача скорой помощи В Днепре зверски избили врача скорой помощи

Фельдшера избили во время выезда по вызову.

Львов: наркоман напал на бригаду медиков Львов: наркоман напал на бригаду медиков

Задержать его не удалось.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх