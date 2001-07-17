В Днепре избили и ограбили фельдшера, прибывшего на вызов

Мужчину избили ночью.



Патрульные Днепра задержали 26-летнего парня, который в два часа ночи 18 июля напал на бригаду «скорой», избив и ограбив фельдшера, передает



«Ночью парень постучался к соседу и попросил вызвать ему скорую помощь. После чего вышел во двор и лег у дверей подъезда. Когда врачи прибыли по вызову, они увидели лежащего на земле человека и попытались оказать ему помощь. Неожиданно тот повел себя неадекватно. Парень вскочил на ноги и без слов набросился на фельдшера, нанося ему удары кулаками по лицу. Потом выхватил у него сумку с медицинскими препаратами и скрылся в неизвестном направлении. Фельдшер, придя в себя, вызвал полицию.



Неадекватного парня вскоре задержали на улице. Сопротивления он не оказал. Сумка с препаратами была при нем, но в ней отсутствовало несколько ампул с морфием. Задержанный сказал, что передал морфий своему знакомому.



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О причинах нападения на бригаду «скорой» мы, думаю, узнаем быстро. Пока, складывается такое впечатление, что задержанный сымитировал недомогание ради того, чтобы украсть морфий, который наркоманы часто используют при ломках", — рассказала пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Патрульные Днепра задержали 26-летнего парня, который в два часа ночи 18 июля напал на бригаду «скорой», избив и ограбив фельдшера, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua «Ночью парень постучался к соседу и попросил вызвать ему скорую помощь. После чего вышел во двор и лег у дверей подъезда. Когда врачи прибыли по вызову, они увидели лежащего на земле человека и попытались оказать ему помощь. Неожиданно тот повел себя неадекватно. Парень вскочил на ноги и без слов набросился на фельдшера, нанося ему удары кулаками по лицу. Потом выхватил у него сумку с медицинскими препаратами и скрылся в неизвестном направлении. Фельдшер, придя в себя, вызвал полицию.Неадекватного парня вскоре задержали на улице. Сопротивления он не оказал. Сумка с препаратами была при нем, но в ней отсутствовало несколько ампул с морфием. Задержанный сказал, что передал морфий своему знакомому.О причинах нападения на бригаду «скорой» мы, думаю, узнаем быстро. Пока, складывается такое впечатление, что задержанный сымитировал недомогание ради того, чтобы украсть морфий, который наркоманы часто используют при ломках", — рассказала пресс-офицер патрульной полиции Днепропетровщины Людмила Копыленко.



