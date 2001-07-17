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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине пьяный пенсионер угнал микроавтобус

На Киевщине пьяный пенсионер угнал микроавтобусЗадержан 60-летний мужчина.

Владелец транспортного средства сообщил о похищении по спецлинии "102" и акцентировал, что авто было припарковано у местного супермаркета, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.

Сотрудники Богуславского отделения полиции оперативно разыскали, установили и задержали 60-летнего мужчину, который похитил авто марки FORD у местного жителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Группа реагирования патрульной полиции нашла авто на берегу местной реки Рось и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

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До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Киевщина, микроавтобус

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Сегодня, 18:00 » Автор: Анна Мартынова
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