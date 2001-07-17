Раздел: Происшествия
На Киевщине пьяный пенсионер угнал микроавтобус
Задержан 60-летний мужчина.
Владелец транспортного средства сообщил о похищении по спецлинии "102" и акцентировал, что авто было припарковано у местного супермаркета, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.
Сотрудники Богуславского отделения полиции оперативно разыскали, установили и задержали 60-летнего мужчину, который похитил авто марки FORD у местного жителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Группа реагирования патрульной полиции нашла авто на берегу местной реки Рось и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.
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До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Владелец транспортного средства сообщил о похищении по спецлинии "102" и акцентировал, что авто было припарковано у местного супермаркета, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.
Сотрудники Богуславского отделения полиции оперативно разыскали, установили и задержали 60-летнего мужчину, который похитил авто марки FORD у местного жителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Группа реагирования патрульной полиции нашла авто на берегу местной реки Рось и задержала злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.
Читайте также: В Киеве неизвестный устроил пожар в подъезде
До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
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