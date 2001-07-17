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Раздел: Происшествия  
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В Кривом Роге избили журналиста: названа причина

В Кривом Роге избили журналиста: названа причинаНа место происшествия была вызвана полиция.

В Кривом Роге избили журналиста портала Первый Криворожский Николая Чирву, который готовил материал о возможном массовом убийстве бездомных собак в городе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По его словам, инцидент случился сегодня, 18 июля, на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

Чирва приехал на КП после сообщений читателей о том, что сотрудники предприятия могут быть причастны к отравлению стерилизованных бездомных собак.

Томиленко рассказал, что на территории КП журналист встретил мужчину, показал ему журналистское удостоверение и объяснил, по какой причине приехал. После этого он якобы ударил Чирву по лицу. При этом мужчина представился заместителем начальника охраны предприятия.

Сейчас пострадавший проходит судебно-медицинскую экспертизу.

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Томиленко отметил, что якобы есть видеозапись нападения. В полиции, по словам руководства портала, решают, по какой статье открывать производство.
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 Теги: Кривой Рог, журналист, причина

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Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
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