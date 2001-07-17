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Раздел: Происшествия  
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В Киеве за час произошло 8 ДТП

В Киеве за час произошло 8 ДТПУровень пробок 7 баллов.

8 июля в Киеве за час произошло 8 ДТП, уровень пробок достиг 7 баллов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Так, образовался автомобильный затор на Набережном шоссе, в районе станций метро «Золотые ворота», «Театральная», «Площадь Льва Толстого». Тут машины едут не быстрее 10-15 км в час.

Образовалась пробка возле станции метро «Берестейская», на Нивках. Скорость движения автомобилей на проспекте Победы и на ул. Елены Телиги в Шевченковском районе не превышает 7 км в час.

На Кольцевой дороге и на ул. Академика Заболотного также замедлено движение транспорта – в пределах 5 км в час, тут зафиксировано ДТП и проводятся ремонтные работы на дороге.

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На бульваре Дружбы народов в Печерском районе образовалась пробка, скорость движения транспорта – не выше 7 км в час.

Отметим, 18 июля в Киеве идет сильный дождь.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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