В Киеве поймали охотника на детей прямо на детской площадке

Мужчина был без трусов.



Под Киевом очевидцы задержали мужчину, который бродил возле детской площадки, при себе имел конфеты и карты. А еще внимание людей привлекло то,что мужчина был без нижнего белья.



Об этом пишет



Просим распространить!!! Сделаем его известным! Приставал к детям на детской площадке – был с конфетами, картами и без трусов", - говорится в сообщении.



Читайте также: В Киеве неизвестные напали на детей, которые играли на детской площадке



Фото мужчины также прикрепили к посту.









По информации источника, инцидент произошел на Киевщине в Гостомеле, военный городок. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Под Киевом очевидцы задержали мужчину, который бродил возле детской площадки, при себе имел конфеты и карты. А еще внимание людей привлекло то,что мужчина был без нижнего белья.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua Просим распространить!!! Сделаем его известным! Приставал к детям на детской площадке – был с конфетами, картами и без трусов", - говорится в сообщении.Фото мужчины также прикрепили к посту.По информации источника, инцидент произошел на Киевщине в Гостомеле, военный городок.



