Раздел: Происшествия
В Киеве поймали охотника на детей прямо на детской площадке
Мужчина был без трусов.
Под Киевом очевидцы задержали мужчину, который бродил возле детской площадки, при себе имел конфеты и карты. А еще внимание людей привлекло то,что мужчина был без нижнего белья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Просим распространить!!! Сделаем его известным! Приставал к детям на детской площадке – был с конфетами, картами и без трусов", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве неизвестные напали на детей, которые играли на детской площадке
Фото мужчины также прикрепили к посту.
По информации источника, инцидент произошел на Киевщине в Гостомеле, военный городок.
Под Киевом очевидцы задержали мужчину, который бродил возле детской площадки, при себе имел конфеты и карты. А еще внимание людей привлекло то,что мужчина был без нижнего белья.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Просим распространить!!! Сделаем его известным! Приставал к детям на детской площадке – был с конфетами, картами и без трусов", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве неизвестные напали на детей, которые играли на детской площадке
Фото мужчины также прикрепили к посту.
По информации источника, инцидент произошел на Киевщине в Гостомеле, военный городок.
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