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Раздел: Происшествия  
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В Киеве поймали охотника на детей прямо на детской площадке

В Киеве поймали охотника на детей прямо на детской площадкеМужчина был без трусов.

Под Киевом очевидцы задержали мужчину, который бродил возле детской площадки, при себе имел конфеты и карты. А еще внимание людей привлекло то,что мужчина был без нижнего белья.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Просим распространить!!! Сделаем его известным! Приставал к детям на детской площадке – был с конфетами, картами и без трусов", - говорится в сообщении.

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Фото мужчины также прикрепили к посту.

В Киеве поймали охотника на детей прямо на детской площадке


По информации источника, инцидент произошел на Киевщине в Гостомеле, военный городок.
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 Теги: дети, извращенец, Киев

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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анатолий  
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