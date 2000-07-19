Раздел: Происшествия
Под Киевом женщина погибла в тройном ДТП
Еще два пассажира были госпитализированы.
В среду, 18 июля, в пгт. Немешаево Киевской области произошло столкновение автомобилей Suzuki, Volkswagen и Lada, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
В результате аварии на месте скончалась женщина-водитель Suzuki. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были госпитализированы два пассажира, один из автомобиля Lada, второй - из Volkswagen.
Читайте также: В Киеве полицейские гонялись за пьяным водителем по всему району
Также отмечается, что один из водителей пользовался заглушкой для ремня безопасности. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Причины ДТП устанавливаются.
В среду, 18 июля, в пгт. Немешаево Киевской области произошло столкновение автомобилей Suzuki, Volkswagen и Lada, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
В результате аварии на месте скончалась женщина-водитель Suzuki. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были госпитализированы два пассажира, один из автомобиля Lada, второй - из Volkswagen.
Читайте также: В Киеве полицейские гонялись за пьяным водителем по всему району
Также отмечается, что один из водителей пользовался заглушкой для ремня безопасности. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Причины ДТП устанавливаются.
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