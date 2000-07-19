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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом женщина погибла в тройном ДТП

Под Киевом женщина погибла в тройном ДТПЕще два пассажира были госпитализированы.

В среду, 18 июля, в пгт. Немешаево Киевской области произошло столкновение автомобилей Suzuki, Volkswagen и Lada, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.

В результате аварии на месте скончалась женщина-водитель Suzuki. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии были госпитализированы два пассажира, один из автомобиля Lada, второй - из Volkswagen.

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Также отмечается, что один из водителей пользовался заглушкой для ремня безопасности. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Причины ДТП устанавливаются.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 10:16 » Автор: Анна Мартынова
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