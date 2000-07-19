В Киеве пьяные подростки упали с мопеда, спасаясь от собак

Водителя мопеда госпитализировали.



В ночь на 19 июля в Киеве на улице Марины Цветаевой, 8, произошло ДТП. Трое несовершеннолетних людей упали с мопеда Honda, передает



Инцидент случился около полуночи.



По предварительной информации, подростки ехали на мопеде по велодорожке, которая находится на тротуаре. На транспортном средстве находился парень-водитель и две девушки-пассажирки. Как рассказали полицейские, во время движения на молодых людей начали бросаться собаки.



Чтобы остаться не покусанными, ребята пытались всячески себя сохранить. К сожалению, удержать равновесие не удалось и компания упала. Отметим, что одна девушка соскочила с сиденья еще до падения. В результате происшествия водитель мопеда был госпитализирован в больницу, а двум девушкам оказали медицинскую помощь на месте. Не смотря на то, что ему еще нет 18 лет, у него были явные признаки алкогольного опьянения.



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На месте ДТП работали патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Отметим, что к моменту прибытия правоохранителей собаки с места аварии скрылись. Подробности инцидента выясняются.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ночь на 19 июля в Киеве на улице Марины Цветаевой, 8, произошло ДТП. Трое несовершеннолетних людей упали с мопеда Honda, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Инцидент случился около полуночи.По предварительной информации, подростки ехали на мопеде по велодорожке, которая находится на тротуаре. На транспортном средстве находился парень-водитель и две девушки-пассажирки. Как рассказали полицейские, во время движения на молодых людей начали бросаться собаки.Чтобы остаться не покусанными, ребята пытались всячески себя сохранить. К сожалению, удержать равновесие не удалось и компания упала. Отметим, что одна девушка соскочила с сиденья еще до падения. В результате происшествия водитель мопеда был госпитализирован в больницу, а двум девушкам оказали медицинскую помощь на месте. Не смотря на то, что ему еще нет 18 лет, у него были явные признаки алкогольного опьянения.На месте ДТП работали патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Отметим, что к моменту прибытия правоохранителей собаки с места аварии скрылись. Подробности инцидента выясняются.



