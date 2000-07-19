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Раздел: Происшествия  
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В столичном трамвае умер пожилой мужчина

В столичном трамвае умер пожилой мужчинаУ мужчины случился инсульт.

В четверг, 19 июля, прямо в салоне общественного транспорта скончался пожилой мужчина. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

В момент смерти с мужчиной в транспорте ехала его жена. Умершему около 70 лет.

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По предварительной информации, у него случился инсульт. Дедушка долгое время болел. На место случившегося приехала также дочь умершего и ее муж. Работает патрульная полиция, «скорая» и следственно-оперативная группа. На данный момент движение трамваев №14 и 15 от станции метро «Лукьяновка» до улицы Довнар-Запольского остановлено.

В столичном трамвае умер пожилой мужчина
В столичном трамвае умер пожилой мужчина
В столичном трамвае умер пожилой мужчина
В столичном трамвае умер пожилой мужчина
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 Теги: Киев, трамвай

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Сегодня, 14:59 » Автор: Анна Мартынова
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