Раздел: Происшествия
В столичном трамвае умер пожилой мужчина
У мужчины случился инсульт.
В четверг, 19 июля, прямо в салоне общественного транспорта скончался пожилой мужчина. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
В момент смерти с мужчиной в транспорте ехала его жена. Умершему около 70 лет.
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По предварительной информации, у него случился инсульт. Дедушка долгое время болел. На место случившегося приехала также дочь умершего и ее муж. Работает патрульная полиция, «скорая» и следственно-оперативная группа. На данный момент движение трамваев №14 и 15 от станции метро «Лукьяновка» до улицы Довнар-Запольского остановлено.
В четверг, 19 июля, прямо в салоне общественного транспорта скончался пожилой мужчина. Трагедия случилась в трамвае №14 возле остановки по адресу улица Довнар-Запольского, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
В момент смерти с мужчиной в транспорте ехала его жена. Умершему около 70 лет.
Читайте также: В Киеве воровка срывала с женщин золотые цепочки
По предварительной информации, у него случился инсульт. Дедушка долгое время болел. На место случившегося приехала также дочь умершего и ее муж. Работает патрульная полиция, «скорая» и следственно-оперативная группа. На данный момент движение трамваев №14 и 15 от станции метро «Лукьяновка» до улицы Довнар-Запольского остановлено.
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