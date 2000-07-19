» » В Днепре пьяная компания напала на пассажиров маршрутки и полицейских
Раздел: Происшествия  
0

В Днепре пьяная компания напала на пассажиров маршрутки и полицейских

В Днепре пьяная компания напала на пассажиров маршрутки и полицейских Вчера вечером, 18 июля, в одной из маршруток Днепра возникла конфликтная ситуация.

Двое парней в состоянии алкогольного опьянения принялись оскорблять пассажиров, а потом кинулись с кулаками на молодого человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Дебоширы зашли в маршрутку номер 87 на площади Героев Майдана. С ними также была девушка.

По словам очевидцев конфликта, один из парней не хотел платить за проезд. Пассажиров такое развитие событий возмутило, однако в ответ от молодежи, а хулиганам было не больше 20 лет, полетели оскорбления.

После непродолжительной перепалки парень все-таки оплатил проезд.

Компания навеселе собиралась выходить на остановке на Староказацкой, однако на выходе они затронули парня. После буквально пары слов началась драка.

Один из пьяных держал парня, а второй наносил удары. Так как в маршрутке находились только женщины, то остановить драку было некому.

Пассажиры позвонили в полицию.

Читайте также: В Киеве обнаружили пропавшего на Херсонщине подростка

Пьяная компания доехала до «Озерки», где ее уже ждал наряд правоохранителей.

Но и здесь один из парней продолжал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, пьяные

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:49 » Автор: Анна Мартынова
     202
     0

Похожие новости по теме

В Киеве пьяная компания устроила драку с полицейскими В Киеве пьяная компания устроила драку с полицейскими

Также произошло пьяное ДТП.

Поножовщина в Киеве: неизвестный напал на пассажиров автобуса Поножовщина в Киеве: неизвестный напал на пассажиров автобуса

ЧП произошло в маршрутке № 414.

В Киеве на остановке произошла драка: парень в реанимации В Киеве на остановке произошла драка: парень в реанимации

19-летний парень находится в больнице, его состоянии тяжелое.

На Закарпатье парня зарезали из-за мотоцикла На Закарпатье парня зарезали из-за мотоцикла

17-летнего парня сначала ограбили, а потом убили.

В Днепре боец АТО выстрелил в голову водителю маршрутки В Днепре боец АТО выстрелил в голову водителю маршрутки

В одной из днепропетровских маршруток случилось ЧП.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх