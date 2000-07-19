В Днепре пьяная компания напала на пассажиров маршрутки и полицейских

Вчера вечером, 18 июля, в одной из маршруток Днепра возникла конфликтная ситуация.



Двое парней в состоянии алкогольного опьянения принялись оскорблять пассажиров, а потом кинулись с кулаками на молодого человека, передает



Дебоширы зашли в маршрутку номер 87 на площади Героев Майдана. С ними также была девушка.



По словам очевидцев конфликта, один из парней не хотел платить за проезд. Пассажиров такое развитие событий возмутило, однако в ответ от молодежи, а хулиганам было не больше 20 лет, полетели оскорбления.



После непродолжительной перепалки парень все-таки оплатил проезд.



Компания навеселе собиралась выходить на остановке на Староказацкой, однако на выходе они затронули парня. После буквально пары слов началась драка.



Один из пьяных держал парня, а второй наносил удары. Так как в маршрутке находились только женщины, то остановить драку было некому.



Пассажиры позвонили в полицию.



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Пьяная компания доехала до «Озерки», где ее уже ждал наряд правоохранителей.



Но и здесь один из парней продолжал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Двое парней в состоянии алкогольного опьянения принялись оскорблять пассажиров, а потом кинулись с кулаками на молодого человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор Дебоширы зашли в маршрутку номер 87 на площади Героев Майдана. С ними также была девушка.По словам очевидцев конфликта, один из парней не хотел платить за проезд. Пассажиров такое развитие событий возмутило, однако в ответ от молодежи, а хулиганам было не больше 20 лет, полетели оскорбления.После непродолжительной перепалки парень все-таки оплатил проезд.Компания навеселе собиралась выходить на остановке на Староказацкой, однако на выходе они затронули парня. После буквально пары слов началась драка.Один из пьяных держал парня, а второй наносил удары. Так как в маршрутке находились только женщины, то остановить драку было некому.Пассажиры позвонили в полицию.Пьяная компания доехала до «Озерки», где ее уже ждал наряд правоохранителей.Но и здесь один из парней продолжал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции.



