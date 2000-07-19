Раздел: Происшествия
Боевики на Донбассе пять раз обстреливали силы ООС
Потерь среди защитников Украины нет.
Боевики на Донбассе за день, 19 июля 2018 года, пять раз обстреливали силы операции объединенных сил (ООС).
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"На протяжении текущих суток, с 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня" , - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстрелы боевиков зафиксированы в районах Светлодарска, Крымского, Лебединского и Луганского. Боевики вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
Читайте также: На Донбассе за день погиб один военный
"Потерь среди защитников Украины нет", - сообщают в штабе.
Боевики на Донбассе за день, 19 июля 2018 года, пять раз обстреливали силы операции объединенных сил (ООС).
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"На протяжении текущих суток, с 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня" , - говорится в сообщении.
Как отмечается, обстрелы боевиков зафиксированы в районах Светлодарска, Крымского, Лебединского и Луганского. Боевики вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
Читайте также: На Донбассе за день погиб один военный
"Потерь среди защитников Украины нет", - сообщают в штабе.
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