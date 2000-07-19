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Раздел: Происшествия  
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Боевики на Донбассе пять раз обстреливали силы ООС

Боевики на Донбассе пять раз обстреливали силы ООСПотерь среди защитников Украины нет.

Боевики на Донбассе за день, 19 июля 2018 года, пять раз обстреливали силы операции объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"На протяжении текущих суток, с 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстрелы боевиков зафиксированы в районах Светлодарска, Крымского, Лебединского и Луганского. Боевики вели огонь по украинским позициям из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

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"Потерь среди защитников Украины нет", - сообщают в штабе.
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 Теги: Боевики, Донбасс, ООС

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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