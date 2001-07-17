Раздел: Происшествия
В Киеве эскалатор "зажевал" ребенка
Инцидент произошел около 14:00
В четверг, 19 июля, в Киеве на станции метро "Олимпийская" произошло ЧП: нога двухлетней девочки застряла в эскалаторе. На место происшествия сразу приехали правоохранители и медики скорой помощи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
Правоохранители рассказали, что у ребенка, 2,5 года, к счастью, переломов нет, повреждены мягкие ткани стопы на правой ноге. Ребенку оказали первую медицинскую помощь, после чего увезли в больницу. Почему ЧП вообще произошло, пока остается невыясненным.
Читайте также: На одной из станций киевского метро три месяца будут чинить эскалатор
Ранее мы писали, что москитная сетка чуть не убила трехлетнего малыша в Киеве. Как сообщили медицинские работники, трагический случай произошел на проспекте Героев Сталинграда, 14 г в Киеве. Ребенок взобрался на подоконник и оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала его веса. При падении малыш получил ушибы и был доставлен в приемное отделение киевской детской клинической больницы №7.
В четверг, 19 июля, в Киеве на станции метро "Олимпийская" произошло ЧП: нога двухлетней девочки застряла в эскалаторе. На место происшествия сразу приехали правоохранители и медики скорой помощи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
Правоохранители рассказали, что у ребенка, 2,5 года, к счастью, переломов нет, повреждены мягкие ткани стопы на правой ноге. Ребенку оказали первую медицинскую помощь, после чего увезли в больницу. Почему ЧП вообще произошло, пока остается невыясненным.
Читайте также: На одной из станций киевского метро три месяца будут чинить эскалатор
Ранее мы писали, что москитная сетка чуть не убила трехлетнего малыша в Киеве. Как сообщили медицинские работники, трагический случай произошел на проспекте Героев Сталинграда, 14 г в Киеве. Ребенок взобрался на подоконник и оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала его веса. При падении малыш получил ушибы и был доставлен в приемное отделение киевской детской клинической больницы №7.
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