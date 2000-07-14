Раздел: Происшествия
В Киеве пропала пенсионерка страдающая провалами в памяти
Женщина пропала еще 11 июля
В Киеве и области разыскивают 80-летнюю Зою Ивановну Хряпу, которая проживает в селе Сеньковка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Пенсионерка страдает потерей памяти и никого не узнает. Все родственники бабушки живут в Киеве, а в селе за ней присматривает сиделка. Женщина могла поехать в Киев или Борисполь. Ранее она уже пропадала, но ее практически сразу находили», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сельском железнодорожном вокзале кассир продала похожей женщине билет в Тетерев. Его бабушке купил мужчина. Денег, мобильного телефона и документов при себе у нее не было.
Приметы: короткие седые волосы, густые брови, карие глаза.
Была одета в черное платье в белый горошек, розовую/оранжевую кофту, при ней была коричневая сумка.
Читайте также: В Киеве взорвались два автомобиля, принадлежащие одной семье
Любую информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить но номеру: 067 712 38 12 сын Сергей или 102.
В Киеве и области разыскивают 80-летнюю Зою Ивановну Хряпу, которая проживает в селе Сеньковка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Пенсионерка страдает потерей памяти и никого не узнает. Все родственники бабушки живут в Киеве, а в селе за ней присматривает сиделка. Женщина могла поехать в Киев или Борисполь. Ранее она уже пропадала, но ее практически сразу находили», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сельском железнодорожном вокзале кассир продала похожей женщине билет в Тетерев. Его бабушке купил мужчина. Денег, мобильного телефона и документов при себе у нее не было.
Приметы: короткие седые волосы, густые брови, карие глаза.
Была одета в черное платье в белый горошек, розовую/оранжевую кофту, при ней была коричневая сумка.
Читайте также: В Киеве взорвались два автомобиля, принадлежащие одной семье
Любую информацию о местонахождении пенсионерки можно сообщить но номеру: 067 712 38 12 сын Сергей или 102.
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