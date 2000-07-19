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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине из-за молнии разгорелся пожар

На Киевщине из-за молнии разгорелся пожарВоспламенилась солома на чердаке здания.

Молния попала в крышу дома в селе Головуров Бориспольского района вчера, 19 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

От удара молнии на чердаке здания загорелась солома.

В результате пожара огнем уничтожена кровля хозяйственного здания на площади 90 кв. м.

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На месте происшествия работали 7 спасателей и 3 единицы спецтехники. Сумма ущерба устанавливается.
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 Теги: пожар, Киевщина

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Сегодня, 11:51 » Автор: Анна Мартынова
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