» » В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину

В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машинуСтолкновения избежать не удалось.

В пятницу, 20 июля, по адресу Лагерная, 46/28 произошла авария с участием трамвая №14 и инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter. Водитель машины сказал, что не заметил трамвай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария произошла около 11:00.

Водитель инкассаторской машины Volkswagen Transporter отъезжал от отделения Idea Bank. Автомобиль выезжал с пешеходной зоны на проезжую часть. Для этого необходимо было пересечь трамвайные пути. Из-за растительности, расположенной на выезде, обзор водителя был ограничен. Водитель не успел среагировать на движущийся со стороны станции метро «Лукьяновская» в направлении станции метро «Берестейская» трамвай и произошло столкновение. Трамвай ударил Transporter в переднюю левую сторону и разбил всю переднюю часть машины. У трамвая передняя правая сторона.

Читайте также:В Киеве горела многоэтажка: людей пришлось эвакуировать

По словам водителя трамвая, он заметил Volkswagen до момента столкновения, начал сбавлять ход и подавать звуковой сигнал. Однако столкновения избежать не удалось. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте работает полиция. По словам копов, водитель инкассаторского автомобиля не пропустил трамвай, у которого было преимущество. Движение трамваев маршрутов №14 и №15 временно парализовано.

В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину
В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину
В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину
В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину
В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, инкассаторский автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:49 » Автор: Анна Мартынова
     1068
     0

Похожие новости по теме

В Киеве изрядно пьяный водитель протаранил трамвай В Киеве изрядно пьяный водитель протаранил трамвай

В ДТП пострадавших нет.

В Харькове трамвай протаранил иномарку В Харькове трамвай протаранил иномарку

Водитель трамвая не подавал звукового сигнала и ехал с высокой скоростью.

ДТП в Киеве: трамвай протаранил иномарку ДТП в Киеве: трамвай протаранил иномарку

В результате аварии никто не пострадал.

В Харькове трамвай протаранил В Харькове трамвай протаранил "Газель"

В Харькове произошло ДТП с участием трамвая.

ЧП в Харькове: трамвай переехал мужчину ЧП в Харькове: трамвай переехал мужчину

Водитель трамвая не заметил мужчину на рельсах и переехал его.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх