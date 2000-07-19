Раздел: Происшествия
В Киеве трамвай протаранил инкассаторскую машину
Столкновения избежать не удалось.
В пятницу, 20 июля, по адресу Лагерная, 46/28 произошла авария с участием трамвая №14 и инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter. Водитель машины сказал, что не заметил трамвай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла около 11:00.
Водитель инкассаторской машины Volkswagen Transporter отъезжал от отделения Idea Bank. Автомобиль выезжал с пешеходной зоны на проезжую часть. Для этого необходимо было пересечь трамвайные пути. Из-за растительности, расположенной на выезде, обзор водителя был ограничен. Водитель не успел среагировать на движущийся со стороны станции метро «Лукьяновская» в направлении станции метро «Берестейская» трамвай и произошло столкновение. Трамвай ударил Transporter в переднюю левую сторону и разбил всю переднюю часть машины. У трамвая передняя правая сторона.
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По словам водителя трамвая, он заметил Volkswagen до момента столкновения, начал сбавлять ход и подавать звуковой сигнал. Однако столкновения избежать не удалось. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте работает полиция. По словам копов, водитель инкассаторского автомобиля не пропустил трамвай, у которого было преимущество. Движение трамваев маршрутов №14 и №15 временно парализовано.
В пятницу, 20 июля, по адресу Лагерная, 46/28 произошла авария с участием трамвая №14 и инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter. Водитель машины сказал, что не заметил трамвай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария произошла около 11:00.
Водитель инкассаторской машины Volkswagen Transporter отъезжал от отделения Idea Bank. Автомобиль выезжал с пешеходной зоны на проезжую часть. Для этого необходимо было пересечь трамвайные пути. Из-за растительности, расположенной на выезде, обзор водителя был ограничен. Водитель не успел среагировать на движущийся со стороны станции метро «Лукьяновская» в направлении станции метро «Берестейская» трамвай и произошло столкновение. Трамвай ударил Transporter в переднюю левую сторону и разбил всю переднюю часть машины. У трамвая передняя правая сторона.
Читайте также:В Киеве горела многоэтажка: людей пришлось эвакуировать
По словам водителя трамвая, он заметил Volkswagen до момента столкновения, начал сбавлять ход и подавать звуковой сигнал. Однако столкновения избежать не удалось. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте работает полиция. По словам копов, водитель инкассаторского автомобиля не пропустил трамвай, у которого было преимущество. Движение трамваев маршрутов №14 и №15 временно парализовано.
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