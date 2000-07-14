Раздел: Происшествия
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
Коммунальщики распиливают дерево.
В пятницу, 20 июля, во дворе дома 31 на улице Копыловской на автомобиль Volkswagen Caddy упало большое дерево. Водитель обнаружил свой автомобиль под упавшим деревом утром, когда вышел во двор, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua
Мужчина сообщил, что автомобиль не принадлежит ему, а находится на балансе компании, в которой он работает.
Дерево росло на спортивной площадке романо-германской гимназии №123. При падении оно завалило металлическое ограждение, проломило бетонный забор и придавило автомобиль, который стоял рядом.
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На данный момент на месте работают коммунальщики, которые распиливают ствол, чтобы можно было извлечь пострадавшее авто. Владелец Volkswagen ищет варианты для возмещения ущерба от служб, отвечающих за территорию, на которой росло дерево. Местные жители сообщили, что дерево давно скрипело, и они боялись, что вскоре оно может упасть, однако официальные жалобы никто не подавал.
В пятницу, 20 июля, во дворе дома 31 на улице Копыловской на автомобиль Volkswagen Caddy упало большое дерево. Водитель обнаружил свой автомобиль под упавшим деревом утром, когда вышел во двор, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua
Мужчина сообщил, что автомобиль не принадлежит ему, а находится на балансе компании, в которой он работает.
Дерево росло на спортивной площадке романо-германской гимназии №123. При падении оно завалило металлическое ограждение, проломило бетонный забор и придавило автомобиль, который стоял рядом.
Читайте также: В Киеве из-за «минирования» эвакуировали посетителей торгового центра
На данный момент на месте работают коммунальщики, которые распиливают ствол, чтобы можно было извлечь пострадавшее авто. Владелец Volkswagen ищет варианты для возмещения ущерба от служб, отвечающих за территорию, на которой росло дерево. Местные жители сообщили, что дерево давно скрипело, и они боялись, что вскоре оно может упасть, однако официальные жалобы никто не подавал.
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