» » В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве дерево рухнуло на автомобиль

В Киеве дерево рухнуло на автомобильКоммунальщики распиливают дерево.

В пятницу, 20 июля, во дворе дома 31 на улице Копыловской на автомобиль Volkswagen Caddy упало большое дерево. Водитель обнаружил свой автомобиль под упавшим деревом утром, когда вышел во двор, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua

Мужчина сообщил, что автомобиль не принадлежит ему, а находится на балансе компании, в которой он работает.

Дерево росло на спортивной площадке романо-германской гимназии №123. При падении оно завалило металлическое ограждение, проломило бетонный забор и придавило автомобиль, который стоял рядом.

Читайте также: В Киеве из-за «минирования» эвакуировали посетителей торгового центра

На данный момент на месте работают коммунальщики, которые распиливают ствол, чтобы можно было извлечь пострадавшее авто. Владелец Volkswagen ищет варианты для возмещения ущерба от служб, отвечающих за территорию, на которой росло дерево. Местные жители сообщили, что дерево давно скрипело, и они боялись, что вскоре оно может упасть, однако официальные жалобы никто не подавал.

В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
В Киеве дерево рухнуло на автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, дерево

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:57 » Автор: Анна Мартынова
     2167
     0

Похожие новости по теме

Последствия непогоды: в Киеве дерево рухнуло на авто Последствия непогоды: в Киеве дерево рухнуло на авто

В парке КПИ в Киеве огромное дерево рухнуло на «Газель»

В центре Киева дерево рухнуло на автомобиль В центре Киева дерево рухнуло на автомобиль

Дерево упало на припаркованный автомобиль.

В Киеве на внедорожник рухнуло дерево В Киеве на внедорожник рухнуло дерево

Дерево задело еще один автомобиль.

В Киеве на автомобиль упало дерево В Киеве на автомобиль упало дерево

Инцидент произошел на Подоле.

В Киеве дерево рухнуло на автомобиль В Киеве дерево рухнуло на автомобиль

Это один из результатов бури в столице.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх