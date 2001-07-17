Раздел: Происшествия
У киевлянина отобрали рюкзак с крупной суммой денег
Грабителей задержали.
В Киеве задержаны трое дерзких грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Киевская местная прокуратура № 6 совместно с следственным отделом Печерского УП ГУНП в г.. Киеве объявила о подозрении злоумышленникам, которые ограбили гражданина на сумму более 840 тыс. грн. Злоумышленники заранее распределили роли и разработали план совершения преступления. 28 января 2018, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только человек вышел из здания, один из злоумышленников ударил мужчину в ногу, а другой вырвал из его рук рюкзак с деньгами в сумме 688 250 гривен, 3410 долларов США, 1420 евро и 80 фунтов стерлингов. После чего злоумышленники скрылись в автомобиль, в котором их ждал их сообщник, и скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.
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В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 13 лет лишения свободы.
В Киеве задержаны трое дерзких грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Киевская местная прокуратура № 6 совместно с следственным отделом Печерского УП ГУНП в г.. Киеве объявила о подозрении злоумышленникам, которые ограбили гражданина на сумму более 840 тыс. грн. Злоумышленники заранее распределили роли и разработали план совершения преступления. 28 января 2018, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только человек вышел из здания, один из злоумышленников ударил мужчину в ногу, а другой вырвал из его рук рюкзак с деньгами в сумме 688 250 гривен, 3410 долларов США, 1420 евро и 80 фунтов стерлингов. После чего злоумышленники скрылись в автомобиль, в котором их ждал их сообщник, и скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве у работника банка украли два миллиона
В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 13 лет лишения свободы.
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