» » У киевлянина отобрали рюкзак с крупной суммой денег
Раздел: Происшествия  
0

У киевлянина отобрали рюкзак с крупной суммой денег

У киевлянина отобрали рюкзак с крупной суммой денегГрабителей задержали.

В Киеве задержаны трое дерзких грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Киевская местная прокуратура № 6 совместно с следственным отделом Печерского УП ГУНП в г.. Киеве объявила о подозрении злоумышленникам, которые ограбили гражданина на сумму более 840 тыс. грн. Злоумышленники заранее распределили роли и разработали план совершения преступления. 28 января 2018, согласно плану, преступники приехали к жилому дому на ул. Коновальца, где и стали ожидать свою жертву. Как только человек вышел из здания, один из злоумышленников ударил мужчину в ногу, а другой вырвал из его рук рюкзак с деньгами в сумме 688 250 гривен, 3410 долларов США, 1420 евро и 80 фунтов стерлингов. После чего злоумышленники скрылись в автомобиль, в котором их ждал их сообщник, и скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве у работника банка украли два миллиона

В ходе досудебного следствия было установлено трех человек, причастных к совершению этого преступления. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 13 лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, кража

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:24 » Автор: Анна Мартынова
     398
     0

Похожие новости по теме

В Киеве поймали дуэт квартирных грабителей В Киеве поймали дуэт квартирных грабителей

Им грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве задержана банда дерзких налетчиков В Киеве задержана банда дерзких налетчиков

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины

В Киеве у женщины неизвестные украли рюкзак с крупной суммой денег В Киеве у женщины неизвестные украли рюкзак с крупной суммой денег

В сумке было больше миллиона гривен.

У киевлянина средь бела дня украли сумку с огромной суммой денег У киевлянина средь бела дня украли сумку с огромной суммой денег

Злоумышленники, будучи в масках, вытащили сумку с деньгами из автомобиля.

Преступники на джипе отобрали у киевлянина огромную сумму денег Преступники на джипе отобрали у киевлянина огромную сумму денег

Злодеи приковали мужчину к забору, забрали сумку с деньгами и скрылись на внедорожнике.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх